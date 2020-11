Kjendisene raser mot kontoer på Instagram: – Forkastelig og skremmende

På bilde-delingstjenesten eksisterer det flere kontoer som legger ut lettkledde bilder av barn. Offentlige profiler som Sofie Nilsen og Kristin Gjelsvik oppfordrer nå følgerne sine til å rapportere kontoene.

– Hva er det å ikke reagere på? At det i det hele tatt er mulig å opprette en konto med kun bilder av barn i bikini og det rekker å nå 12-13 tusen følgere, det er ekstremt skremmende og helt forkastelig, sier Gjelsvik til God kveld Norge.

God kveld Norge har valgt å ikke legge ved eksempler av kontoene på grunn av innholdet.

Savner handling fra Instagram

I tillegg til at kontoene får eksistere, reagerer Gjelsvik på hvem som følger dem.

– Hvis man tar en liten runde og går gjennom hvem som følger disse kontoene, så er majoriteten middelaldrende menn. Det er ganske nasty, hevder influenseren.

På sin egen Instagram-profil la TV-personligheten ut en story hvor hun gjorde følgerene sine oppmerksomme på kontoene og oppfordret til å rapportere dem.

– Det verste er jo at når du først har funnet en konto, så finner du en til, og 12 til, det er jo et hav av de der ute. Det er skremmende at Instagram ikke fanger dette opp og at man må rapportere gjentatte ganger for at rapporteringen skal bli behandlet av et menneske og ikke en robot, sier Gjelsvik.

Fjerner bilder av voksne

Også Bloggerne-profil Sofie Nilsen var blant dem som oppfordret til å rapportere kontoene.

– Jeg reagerer sterkt på at profiler som dette får ligge åpent for alle på Instagram. Jeg synes det er helt forkastelig og ikke minst skremmende, skriver Nilsen i en melding til God kveld Norge.

Hun forteller at Instagram har fjernet bilder av voksne lettkledde mennesker og derfor stiller spørsmål ved hvorfor lettkledde bilder av barn får bli.

– Instagram har jo ved flere tilfeller fjernet bilder av for eksempel nipler, hos kvinner vel og merke, eller andre lettkledde bilder, påstår Nilsen og fortsetter:

– Jeg finner det derfor merkelig at Instagram ikke gjør noe som helst med disse to kontoene som deler bilder av barn. Jeg har selv rapport uten hell, og har fått masse tilbakemeldinger fra følgerne mine at de får opp at «profilen ikke bryter retningslinjene til Instagram», forteller hun.

Nilsen er oppgitt over at slike profiler med barn får bli på bildetjenesten, mens bilder av voksne mennesker blir fjernet.

– Det er helt forkastelig, og etter så mange rapporteringer så synes jeg det er skremmende at Instagram ikke tar noe ansvar og ikke ser problemet med disse kontoene, sier influenseren.

Kan tolkes seksuelt

God kveld Norge har vært i kontakt med politiet som forteller at de har fått flere tips om Instagram-kontoer som deler og selger bilder av barn.

– Noen av kontoene skriver at de deler modellbilder av barn, og skriver at de selger linker til bilder og videoer av unge gutter og jenter, sier Anne Katrin Storsveen, politiførstebetjent og avsnittleder for nettpatrulje og støttesenter for kriminalutsatte.

Hun forklarer at det ikke er ulovlig å publisere modellbilder av barn dersom foreldre og til viss grad barna har samtykket til det.

– Noen mennesker ser på disse bildene med helt andre øyne. Salg av bilder som seksualiserer barn er åpenbart ikke lovlig, legger hun til.

Gjelsvik reagerte blant annet på kommentarene på bildene som ble lagt ut og følger-basen kontoene har. Storsveen påpeker at bildene tolkes seksuelt nettopp på grunn av dette.

– Mange bilder av barn kan tolkes seksuelt, slik som disse kontoene. Det vises også ut i fra de seksuelle kommentarene fra voksne som ligger ved bildene, sier politiførstebetjenten.

En konto ble fjernet

En av de gitte kontoene ble etter hvert fjernet som følge av flere rapporteringer. Gjelsvik mener det er viktig at man oppfordrer til dette.

– Nå skal ikke jeg ta på meg æren for det, for det er mange som har pushet det i sosiale medier og brukt stemmen sin til dette. Man ser at det nytter med et kollektivt press. Man ser hvor viktig det er å bruke plattformen sin, avslutter Gjelsvik.

Storsveen sier at Instagram må gjøre det vanskeligere å laste opp volds- og overgrepsvideoer.

– Leverandører av sosiale medier, deriblant Instagram, har revolusjonert mellommenneskelig kommunikasjon på en flott måte. Samtidig har de også kreert en enorm honningkrukke for vold- og overgrepsutøvere, påpeker hun og fortsetter:

– De må monitorere hva som deles på plattformene sine og ta ned uønsket innhold. Sist, men ikke minst, må de reagere mye raskere når de varsles om slike bilder/ videoer. I dag tar det alt for lang tid - om de reagerer i det hele tatt.

Instagram eies av Facebook hvor Mark Zuckerburg er administrerende direktør.

God kveld Norge har vært i kontakt med pressekontakten for Facebook i Norden som skriver at de undersøker profilene og ser nærmere på saken, men ikke har anledning til å kommentere på dette tidspunktet.