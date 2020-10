Innsatt bekymret etter smitteutbrudd i fengsel: – Vi begynner å bli frustrerte her inne

Torsdag ble det bekreftet at nok en innsatt har blitt smittet av koronaviruset i Bjørgvin fengsel i Bergen. En av fengselets innsatte frykter at smitten kan komme ut av kontroll.

I forrige uke ble det bekreftet at en ansatt i lavsikkerhetsfengselet Bjørgvin fengsel hadde fått påvist koronasmitte. Da måtte alle fengselets 72 innsatte, samt åtte ansatte, i karantene.

Siden har også to innsatte fått påvist smitten, det seneste tilfellet ble påvist på torsdag.

– De nære vennene til personen som er smittet har ikke blitt hentet ut fra fengselet. De satt og spilte kort sammen for en stund siden, sier en av de innsatte til TV 2.

Han er bekymret for at fengselet skal miste kontrollen på smittespredningen.

– Det er innsatte her med diabetes, som kan bli hardt rammet dersom de blir smittet. Vi er 40 menn i det ene bygget som deler på fem toaletter. Koronaviruset kommer på toppen av dette, og folk begynner å bli frustrert her inne, sier personen videre.

– Vi har kontroll

Fengselsleder Ørjan Fond sier at de smittede innsatte har blitt flyttet til Bergen fengsel, hvor de vil få medisinsk oppfølging.

I tillegg har de innført flere andre tiltak for å begrense smittespredningen.

– Vi har satt alle inn- og utreiser fra fengselet på vent. Det vil eksempelvis bety at nye innsatte ikke får komme inn i fengselet. Vi føler at vi har dette utbruddet under kontroll, sier Fond.

Fengselslederen sier også at alle fengselsbetjentene bruker smittevernutstyr som hansker og briller. I tillegg har toalettene blitt utstyrt med foggermaskiner som desinfiserer rommene.

– Hva tenker du om at flere av de innsatte har vært i nærheten av personen som har fått påvist smitte?

– Dette er jo et lavsikkerhetsfengsel. Men vi har oppfordret de innsatte til å holde seg på rommene sine, og at man prøver å holde avstand til hverandre dersom man er utendørs, svarer fengselslederen.

– Og i dag så har alle innsatte og ansatte blitt koronatestet for tredje gang, så dette har blitt tett fulgt opp, fortsetter han.

Bekymret

Den innsatte hevder at fengselsledelsen ikke tar utbruddet på alvor.

– Det virker som at fengselsbetjentene også er bekymret, men at de ikke får gjennomslag hos ledelsen, sier han.

Dette avkrefter Fond.

– Vi har tett dialog med betjentene hele tiden, og inviterer til at de skal komme med innspill, samtidig som vi prøver å holde dem oppdatert på situasjonen.