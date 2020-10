Den amerikanske politiske journalisten Clare Malone sier til TV 2 at hun er bekymret for hva som skjer i USA ved et tett valg.

Valgdagen i USA nærmer seg nå med stormskritt. Ifølge TV 2s siste måling ligger Joe Biden med en grei ledelse på presidenten. Ledelsen til Biden er nå på 7,2 prosentpoeng foran presidenten, den var på 6,6 prosentpoeng sist uke.

Det amerikanske valgsystemet er skrudd sammen slik at Biden kan tape kampen om Det hvite hus, selv om han skulle vinne med 4,5 prosentpoeng av stemmene.

– Dramatisk

Donald Trump har tidligere nektet å si hvorvidt han vil godkjenne et eventuelt nederlag. Flere frykter nå hva som vil skje, dersom det blir tilfellet.

– Det kommer til å bli veldig dramatisk om valget blir tett. Forventningene er at Biden kan vinne ganske overlegent, men hvis vi har lært noe av de siste valgene, så er det ikke sikkert at vi vet hvem som vinner på valgnatten, sier den amerikanske politiske journalisten Clare Malone til TV 2.

Frykter uroligheter

Hun jobber for det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight som blant annet er kjent for sine nøyaktige meningsmålinger og analyser om det amerikanske valget.

Malone forteller at de forbereder seg på flere ulike scenarioer.

– Vi forbereder oss på at det kan gå uker eller måneder, og at vi fortsatt sitter og teller poststemmer etter valgdagen. Det kan bety at Trump erklærer seier, eller at han ikke aksepterer at det fortsatt telles stemmer. Det kan igjen føre til uroligheter blant befolkningen, sier journalisten.

Store forskjeller

Det store spørsmålet under årets valgkamp har vært hvorvidt man kan stole på meningsmålingene eller ikke. I 2016 ledet Hilary Clinton klart, men det hele endte med seier til Trump.

Malone sier at det imidlertid er store forskjeller mellom meningsmålingene i 2020 kontra 2016.

– Den største forskjellen er at det var et veldig høyt antall ubestemte velgere i 2016. Både Clinton og Trump var historisk upopulære kandidater. I år derimot er de fleste sikre på hvem de skal stemme på, noe jeg tror betyr at vi kan være litt mer selvsikre på at meningsmålingene stemmer, sier hun til TV 2.