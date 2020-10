Ohi-straffe sikret drømmestart for Molde i Europaligaen

Dundalk - Molde 1-2

Se 2-1-målet i videovinduet øverst!

Molde var i trøbbel etter Sean Murrays scoring i første omgang av Europaliga-åpningen mot irske Dundalk, men blåtrøyene hevet seg kraftig etter pause og snudde kampen til 2-1-seier i andre omgang.

Etzaz Hussain utlignet på en fin volley, før Ohi Omoijuanfo satte inn seiersmålet på straffesparket innbytter Erling Knudtzon hadde fikset.

– Det smakte godt med tre viktige poeng. Vi kom under og var ikke veldig bra i første omgang, men i andre omgang kjørte vi over dem. De fikk litt trykk på slutten, men det er naturlig når vi skal holde på ledelsen, sier matchvinner Ohi til TV 2.

Molde får neste uke besøk av Rapid Wien, som tapte 1-2 for Arsenal på hjemmebane.

– Vi har ambisjoner om å komme videre. Det viser vi i dag. Det er alltid vanskelig å vinne borte i Europa, så vi sender et bra signal nå med tanke på resten av kampene, sier Hussain til TV 2.

Molde-trener Erling Moe mener det var en fortjent seier for hans lag.

– Jeg var langt ifra fornøyd med første omgang. Vi syntes ikke vi fant noe rytme, var feige og slapp ballen tilbake i stedet for å dra den gjennom ledd, selv om rommene var der. I andre omgang er jeg mer fornøyd. Der styrer og steller vi nokså bra, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

«Tynn suppe» før pause

Et blodfattig Molde-lag slet med å skape sjanser i første omgang. Drøyt halvtimen inn i kampen fikk Marcus Holmgren Pedersen et godt treff fra 25 meter etter et hjørnespark, men ungguttens forsøk snek seg like utenfor Dundalk-målet.

I stedet var det Molde som tok ledelsen da John Mountney kom seg rundt på høyrekanten og slo et presist innlegg til Sean Murray, som hadde kommet seg løs i boksen og headet inn 1-0.

– Det har vært tynn suppe fra Molde, som har vært merkelig svake mot et relativt ordinært irsk lag som spilte med lidenskap og scoret et fantastisk mål, oppsummerte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk i pausen.

Innbytter fikset straffespark

I andre omgang tok Molde tak i kampen og satte irene under press. I 62. spilleminutt løsnet det for fjorårets norske seriemestere da ballen ramlet ned hos Etzaz Hussain, som med en fin volleyavslutning satte inn 1-1.

Ti minutter senere hadde Molde snudd kampen. Innbytter Erling Knudtzon ble felt innenfor 16-meteren, og fra ellevemetersmerket satte Ohi Omoijuanfo sikkert inn 2-1-scoringen for Molde.

Dundalk var tamme i mesteparten av andre omgang, men på overtid satte irene inn en sluttspurt, uten at det førte frem til noe.

– Molde var svake i første omgang, men hevet seg kraftig etter pause og vant fortjent. Det var ingen tvil om at Molde hadde mer kapasitet i laget sitt. Det er sterkt av Erling Moe og Molde å snu denne kampen og få med seg tre viktige poeng, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.