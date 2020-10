Publiserte omstridt intervju

Tidligere denne uken ble det kjent at president Donald Trump plutselig avbrøt et intervju med «60 minutes» på CBS News.

Etter planen skulle Trump stille opp til en fellesseanse med sin visepresident Mike Pence, men 40 minutter ut i intervjuet, reiste Trump seg opp og gikk.

– Irritert

Ifølge kilder som CNN har snakket med ble presidenten irritert på programlederen Lesley Stahl på grunn av spørsmålene som ble stilt.

En annen kilde fortalte at årsaken var at intervjuet i hovedsak dreide seg om koronaviruset.

I etterkant gikk Trump ut på Twitter og sa at han vurderte å publisere intervjuet, slik at folk kunne få se hvordan et partisk intervju så ut.

– Intervjuet er over

Torsdag kveld, norsk tid, ble intervjuet publisert på Facebook-kontoen til presidenten.

– Se på denne hatefulle, skjeve og frekke oppførselen på vegne av 60 minutes og CBS, skriver presidenten i innlegget.

Helt mot slutten av det drøyt 40 minutter lange intervjuet sier Trump at «de har fått nok» og at intervjuet er over. Deretter forlater han rommet.

Publiseringen av intervjuet skjer timer før Donald Trump og Joe Biden møtes til den siste og avgjørende presidentdebatten før valgdagen 3. november.