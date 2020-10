Mann hevder han logget seg på Trumps Twitter – for andre gang

Men Twitter sier de ikke har noen informasjon som støtter opp om hackerens påstander, og har tatt grep for at slik ikke skal skje med kontoer som Trumps.

En «etisk hacker» og forsker ved navn Victor Gevers hevder overfor avisen De Volkskrant at han i forrige, uten særlig problem, fikk logget seg på, og kunne sjekke Trumps personlige innboks, sende meldinger i presidentens navn til hans over 87 millioner følgere og endre på profilinformasjon.

Enkelt passord

Skjermbilder av den angivelige påloggingen er delt av aviser som Vrij Nederland og RTL. Til De Volkskrant sier Gevers at han ikke særlig imponert over sikkerhetsregimet til den amerikanske presidenten.

– Jeg forventet å bli blokkert etter fire mislykkede forsøk. Eller i alle fall å bli bedt om å oppgi tilleggsinformasjon, sier Gevers.

Passordet var ifølge Gevers noe så enkelt som «maga2020», altså valgkampsloganet «Make America Great Again» og valgåret.

Selv om sikkerhetseksperter avisen har snakket med sier påstandene hans holder vann, uttaler Twitter at de ikke sitter på informasjon som støtter opp mot Gevers historie.

– Vi har ikke sett noen beviser som støtter opp denne påstanden, inkludert fra artikkelen publisert i Nederland i dag, skriver selskapet i en pressemelding, skriver The Independent.

Ifølge Variety har ikke Det hvite hus og Trump-valgkampen så langt kommentert Gevers påstander.



Gevers hevder også at Trump trolig ikke har brukt ekstra sikkerhetssteg som totrinnsverifisering på Twitter-kontoen sin. Donald Trump er en aktiv Twitter-bruker, og har hittil skrevet over 57.400 meldinger.

Twitter sier i sin uttalelse at de har «proaktivt implementert kontosikkerhetsgrep for en utvalgt gruppe høyt profilerte, valg-relaterte Twitter-brukere i USA, inkludert føderale myndighetsgrener». Blant tiltakene er å «sterkt oppfordre slike brukere til å skru på totrinnsverifisering for å beskytte dem mot uautoriserte pålogginger», skriver Variety.

Sier det ikke er første gang

Gevers forteller til De Volkskrant at han plutselig fikk panikk da han skjønte at han var kommet seg inn, og at han da febrilsk forsøkte å komme i kontakt med presidentens valgkamp og Trump-familien. Han hevder også at han forsøkte å ta kontakt med CIA, Det hvite hus, FBI og Twitter, men at han ikke fikk svar.

Ifølge hackeren er sikkerhetsgrepet totrinnsverifisering på Trumps Twitter-konto blitt skrudd på, og han hevder han fikk besøk av Secret Service, som takket ham for informasjonen, to dager senere.

Ifølge The Guardian er dette oppsiktsvekkende nok ikke første gang Gevers kommer seg inn på Trumps Twitter-konto, og skriver at han kom seg inn ved å bruke passordet «yourfired», den kjente strofen fra TV-programmet «The Apprentice», i 2016.

Et klipp av Trump som snakket om hacking har nylig gått viralt på nett.

– Ingen blir hacket. For å bli hacket trenger du noen med 197 i IQ, og han trenger 15 prosent av passordet ditt, uttalte han under et valgmøte i Tuscon i Arizona 19. oktober, skriver Forbes.