– Det er garantert mange som ler av meg, men det driter jeg i

Chris Jespersen er superoptimist med tanke på OL-start i Beijing 2022 - som skiskytter!

– Det er drømmen, men jeg er samtidig klar over at det blir vanskelig.

Det har ikke manglet på hoderisting fra forståsegpåere etter at Jespersen i mars «konverterte» til en ny idrettsgren.

– Jeg har inntrykk av at de fleste synes dette er et kult prosjekt, og så er det jo garantert mange som ler av meg, men det driter jeg i, ler Chris Jespersen.

Det mangler ikke på iver hos Jespersen for å bli skiskytter. Møtested for vårt treff med Jespersen er skiskytteranlegget i Granåsen klokken 08:00. I grålysningen i surt og kaldt regnvær starter 37-åringen forberedelsene til treningsøkten.

– Jeg er litt overrasket over meg selv, jeg skal innrømme det, men det er gøy til tider også. Til nå har det i alle fall vært mest gøy. Jeg var jo helt grønn, visste ikke hvordan jeg skulle lade et skudd engang da jeg begynte med dette her i mars.

– Du sier at du knapt hadde tatt i et gevær?

– Jeg har aldri jaktet, jeg hadde aldri løsnet et skudd, men samtidig, med det som utgangspunkt så har jo dette vært ekstra spennende. I og med at jeg ikke kunne noe da jeg begynte, så ble det kjapt stor framgang - og det inspirerer. Samtidig skal det understrekes at det er mye å tenke på som skiskytter.

– Nettopp. Du har flere topplasseringen i verdenscupen i langrenn, med andreplass i Tour de Ski i 2014 som ditt beste resultat, samme året ble du også beste nordmann med sjetteplass på 15 kilometer i OL i Sotsji. Men selv med denne bakgrunnen, hva er det som får deg til å tro at du kan hevde deg i skiskyting?

– Når jeg er form, er jeg fortsatt ganske god til å skøyte. Så hvis jeg får taket på det som skjer på standplass, så hadde det vært moro å kunne skøyte hver helg. For skøyting er jo det kjekkeste jeg vet om i idrett, forklarer Jespersen.

– Du, hva er det som får deg til å tror at du skal skyte like godt som Johannes Thingnes Bø, og tror du forresten at du går like fort som han?

– Jeg har aldri målt meg mot han i skiskyting, men i langrenn så går jeg like fort som skiskytterne. Jeg kan ikke huske at jeg er blitt slått av en skiskytter i langrennssporet.

– Nei, men dette er jo ski-SKYTING?

– Ja da, jeg skjønner jo at dette blir noe helt annet med kortere runder og skyting. Men jeg håper at jeg kan gå like fort som de. Så blir det spennende å se hva jeg kan klare på standplass, det skal vel mye til om jeg klarer å skyte ti treff på ti skudd i år, men det er fortsatt en stund til OL.

– Helt ærlig, hvordan går skytingen?

- På hardøkter treffer jeg vel i gjennomsnitt med sju av ti skudd. Selvsagt blir det noe annet på renn, det blir spennende å se hvordan jeg takler presset der. Jeg regner jo med at noen kommer til å titte litt på meg under sesongstarten på Sjusjøen midt i november - og et slikt press må jeg bare lære meg å takle. Jeg må nok jobbe mentalt, for jeg skyter best når jeg er alene.

– Du mener seriøst at du vil til OL som skiskytter, dette er ikke «fake news»?

– Hehe ... Ja, drømmen er å få gå OL som skiskytter, men da må jeg først denne vinteren komme meg opp på et visst nivå som gjør det mulig å gå «all in» neste år med tanke på OL-start.

SKISKYTTER: TV 2 sendte dette bildet til Ole Einar Bjørndalen.

TV 2 tok bildet over av Jespersen mens han lå på standplass og sendte det til skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen.

Kort etterpå kommet følgende kommentar:

«Hvem har lagt Chris i denne stillingen? Ser bra ut!»

– Det var en artig og hyggelig hilsen, sier Jespersen.

– Jeg fikk for øvrig også en hilsen fra tidligere langrennskollega Denise Herrmann, som også gikk over til skiskyting.

– Hva skrev hun?

– At hun hadde bommet på 12 av 20 skudd i første rennet og ønsket meg lykke til.

– Du er 37 år, det er kanskje litt seint å begynne med dette nå?

– Ja, jeg har nok litt dårlig tid. Men jeg synes det er gøy, jeg hadde holdt på lenge med dette samme og det å få prøve noe nytt er dritkult, sier Chris Jespersen.