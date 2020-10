To fosterfunn på ett år: – Store likhetstrekk

Mandag denne uken ble politiet i Troms varslet om at det var funnet et lik i et eldre bygg som er blitt brukt som fjøs eller uthus ved en ubebodd gård i Kvæfjord. Da saken ble kjent i mediene torsdag, fortalte politiet at liket var et prematurt foster som bærer preg av å ha ligget lenge, trolig over to eller tre år.

To funn på ett år

I oktober i fjor ble det i en lignende sak funnet et annet dødt foster i samme område, da av en boligeier som gjorde oppussingsarbeid. Den saken ble samme år henlagt, men politiet fortalte den gang at de hadde kommet til bunns i hvem foreldrene var.

BLE HENLAGT: En sak fra samme område som politiet sier har store likhetstrekk fra i fjor ble henlagt, uten at politiet kom til bunns i hendelsesforløp og årsak. Foto: Håkon Wikan / NTV Scanpix

– Vi har ikke sikre opplysninger om forløp og hvorfor ting ble slik det ble. Det kan være alt fra en personlig tragedie til en fødsel som gikk galt, uttalte politiet da.

Da den nye saken ble kjent torsdag fortalte politiet at det er naturlig at de undersøker om det er en sammenheng mellom dem.

– Vi registrerer at og disse to sakene har store likhetstrekk, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon til TV 2.

– Om dette fosteret har samme mor som i den forrige saken vil vi kunne si noe om tidsrammen dette har skjedd. Per nå vet vi ikke noe om sammenhengen, sier han videre.

Ukjent om fosteret er forsøkt skjult

Den forrige saken er også medvirkende til at politiet torsdag gikk ut med informasjon om denne saken:

– Vi valgte å fortelle om denne saken fordi det etter hvert ble en del spekulasjoner, hvor det framsto som nødvendig å informere, sier Sletten.

– Det er kjent at fosteret ble funnet i et fjøs. Ble det funnet på en måte som tilsier at det var forsøkt skjult?

– Vi vet ikke om det er bevisst gjemt bort. Årene har nok gått, og ting har blitt plassert inn i uthuset, sier stasjonssjefen.

Flere avhør gjenstår

Torsdag ettermiddag opplyser Sletten at det fortsatt gjenstår flere vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser i saken. I tillegg avventer politiet svar på analyser som er sendt til Oslo og Tromsø. Disse vil trolig være ferdig om en liten uke.

– Bakteppet for arbeidet er å finne ut hvem foreldrene er, hvordan dette har skjedd og om dette er noe straffbart eller skjedd ved et uhell, sier Sletten.