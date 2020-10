Kronprinsen fikk seg et gjensyn med 90-tallets dekknavn «Johnny fra Stovner»

Kronprins Haakon var hedersgjest under dagens hip hop forestilling i Riksteateret. Her ble hans gamle alterego trukket fram som en tilknytning til Oslos østkant.

Hip hop forestillingen «Blokk til blokk» har gjort suksess på Det Norske Teateret.

Rap-gruppen bestående av Gatas Parlaments Don Martin, og brødrene Castro og Fela er vokst opp på Romsås og Haugenstua, og formidler gjennom egne historier hvordan hiphop ble et fast holdepunkt i en ellers krevende oppvekst på Oslos østkant.

Regentprøve

Nå legger trekløveret straks ut på Norgesturné sammen med Riksteateret, og til å sparke i gang dette fikk de teste forestillingen på en helt spesiell gjest.

Selveste Kronprins Haakon var nemlig hedersgjest under torsdagens lukkede visning, som rap-gruppen selv kalte for «regentprøven». Etter forestillingen beskriver kronprinsen det han fikk se som underholdende og bevegende.

- Jeg er helt sikker på at mange kommer til å få glede og utbytte av denne forestillingen, sier han.

Han legger til at han syntes Riksteateret gjør en god jobb ved å spre teater rundt om i landet, og mener det er viktig å støtte en kulturbransje som er rammes av dagens situasjon.

Livet på Oslos østkant

Gjennom utøvernes egne historier tar de publikum med inn i et miljø som finner sted i Groruddalen bydel. De forteller om den potensielt korte veien til kriminalitet, og hvordan de selv klarte å komme seg ut av skjebnen som lå der, og inn i musikkverden.

I forestillingen forteller rapperne Fela, Don Martin og Castro hvordan de har vokst opp i et tøft miljø, men likevel kommet godt og styrket ut av det. Foto: Heiko Junge/NTB

- Vi føler at vi lager en forestilling som vi skulle ønske vi hadde sett da vi var unge, sier Fela.

Mot slutten av forestillingen vises det et tilbakeblikk fra da gutta vant Spellemannspris som Don Martin og Nilsenbanden. Dette som et symbol på hvordan ting har ordnet seg for gjengen.

Johnny fra Stovner

– Det er stor stas at han tar seg tid til å høre på vår historie, det tar man ikke for gitt, sier Castro om Kronprinsens tilstedeværelse.

I anledningen kunne ikke gutta dy seg med å trekke en referanse fra Kronprinsens yngre dager. De ønsket nemlig velkommen til «Johnny fra Stovner», som var det Kronprinsen kalte seg da han ble gjenkjent på guttetur i Kragerø som 17-åring.

- Var Kronprinsen her som han i dag?

– Jeg tar nok med meg han litt hvor enn jeg går. Men det var bare hyggelig at de nevnte det. De har nok litt samme referanser som meg - både med Johnny, men også i den musikken de referer til i stykket.