Overtok ledertrøyen i Giroen

Australieren Jai Hindley vant torsdagens etappe i sykkelrittet Giro d'Italia. Feltet måtte gjennom 207 kilometer og flere beinharde stigninger på veien til mål.

Rytterne var i aksjon i Stelvio-området i det som er velkjent for norske langrennsløpere.

Ineos Tao Geoghegan Hart (Storbritannia) fulgte nærmest Sunweb-rytteren Hindley over mål. De to spurtet om seieren godt foran de andre i det som ble betegnet som et «fjellslag».

Det lå snø langs deler av løypa. Nederlenderen Wilco Kelderman (Sunweb) overtok den rosa ledertrøya fra Portugals João Almeida (Quick-Step). Kelderman har tolv sekunders ledelse til Hindley og 15 til Hart før de tre siste etappene. Lørdagens etappe går i fjellene, før rittet avsluttes med en tempoetappe inn til Milano søndag.

