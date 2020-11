LSK-kaptein om rekordjevn serieinnspurt: - Uvant

De siste seks sesongene har LSK Kvinner vunnet Toppserien suverent, men i år er seriegullet for første gang på syv år innen rekkevidde for konkurrentene.

– Jeg tror alle mener at deres klubb kommer til å vinne. Hvis du spør Emilie, sier hun LSK, og spør du meg, sier jeg oss, sier Elise Thorsnes til TV 2 etter noen sekunders stillhet hvor ingen våger å peke på seg selv som toppseriefavoritt i plenum.

Toppserien topp fire Vålerenga (+ 20) 32 poeng Rosenborg Kvinner (+ 15) 31 poeng Avaldsnes (+ 13) 31 poeng LSK Kvinner (+ 9) 28 poeng

For tre serierunder før slutt er det rekordjevnt. Det er kun fire poeng som skiller serieleder Vålerenga og LSK Kvinner på fjerdeplass.

– Vi skulle ønske at vi var i en annen posisjon, men for Toppserien og interessen for norsk kvinnefotball, tror jeg det er veldig positivt selv om det kan være litt vanskelig, sier LSK-kaptein Emilie Haavi.

De siste seks sesongene har nemlig LSK Kvinner vært i en egen klasse og vunnet Toppserien overlegent. Men i år er de gulkledde for første gang på lenge i outsiderposisjon før gullet skal deles ut.

– Nei, det er litt uvant da. He-he, nei da, det er litt kjipt, fortsetter Haavi.

Topplagene møter hverandre

28-åringen er med sine 17 titler i norsk fotball nummer to på listen over spillere med flest norske titler, bare bak Roar Strand med 21. Hun hadde håpet å nærme seg rekorden med toppseriegull i år.

– Vi er i en litt outsiderposisjon og møter Vålerenga neste runde. Vi må i alle fall ha tre poeng der og tre poeng i de to siste. Samtidig er vi avhengige av at noen avgir poeng, men jeg ser på oss som den største outsideren akkurat nå, sier Haavi.

Serietoer RBK Kvinner tar imot serietreer Avaldsnes hjemme på Lade, mens Vålerenga møter LSK Kvinner og kan ta ett langt steg mot seriegull.

– Det kommer til å bli veldig spennende i neste runde. Mye kan bli avgjort, men det er fremdeles to runder igjen etter det, sier RBK-spiller Kristine Minde diplomatisk.

Hadde ikke troen på seriegull

Serieleder Vålerenga kunne tatt et langt steg mot klubbens første seriegull siden 2011 med seier mot RBK, men fem sekunder før slutt hamret overtidsspesialist Sara Fornes inn 1-1.

Dermed sørget moldenseren for at trønderne fremdeles er det eneste laget som er ubeseiret, men kan ende opp uten seriegull til tross for at de ikke har tapt en eneste kamp i løpet av sesongen.

– Det høres veldig rart ut, sier Minde og trekker på smilebåndet, før hun legger til:

– Det blir spennende å se hvordan det blir.

Men den tidligere utenlandsproffen innrømmer at hun ikke hadde trodd at trønderne skulle kjempe om seriegull før hun signerte for RBK i forkant av årets sesong.

– Nei, det hadde jeg ikke. Det var ikke forventet, og det var ingen på laget som forventet at det skulle gå så bra i år heller, sier den tidligere Wolfsburg-spilleren.

Med Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes i tetsiktet, og LSK halsende like bak, ser det imidlertid ut til at det blir et tronskifte i norsk fotball.

– Jeg synes det er veldig spennende. LSK har vært så store favoritter de siste sesongene. Så hvis man har tapt har gullet vært tapt, men slik er det ikke lenger. Og det er slik det skal være, avslutter Avaldnes-toppscorer Thorsnes.