Utenfor uler vinden. Gradestokken kryper mot null, og det er så vidt jeg kan skimte Gaustatoppen i horisonten.

Her inne er det derimot lunt og godt, med 20 grader og fyr på peisen.

Hyttetur? Nei, vi snakker camping i Tesla Model X. Snart skal du få bli med på det – men først litt om selve konseptet:

Latterlig rask

Tesla skal ha for at de gjør ting annerledes. Jeg har akkurat fått nøklene til Model X Performance – toppmodellen som er latterlig rask.

Den 2,5 tonn tunge SUV-en serverer 0-100 km/t på bare 2,8 sekunder. For å få tilgang på alle kreftene må du aktivere kjøreprogrammet Tesla kaller ludicrous +.

De mener denne kjøreprofilen er såpass brutal, at du må bekrefte at du virkelig ønsker å aktivere den. Eventuelt kan du ta deg et pust i bakken og heller velge «Nei, jeg vil hjem til mamma».

Jeg digger lekenheten til Tesla. Ønsker du å kjøre rolig, aktiverer du «Chill». Da legger Tesla et lokk på de eksplosive kreftene, og lar deg i stedet nyte komforten, som den adaptive luftfjæringen bidrar til.

Model X Performance er toppmodellen til Tesla. Startprisen er 1.064.232 kroner. Da får du estimert rekkevidde på 505 kilometer (WLTP) og det aller meste av utstyr.

Helikopter-vibber

Til tross for at jeg kjører verdens raskeste SUV (målt 0-100 km/t), er det ikke Rakkestad og Rudskogen som står på agendaen i dag.

Med den gigantiske frontruten er det nesten så man får litt helikopter-vibber bak rattet.

I stedet er kursen satt til Telemark og majestetiske Gaustatoppen. Batteripakken er fulladet og rekkeviddemåleren viser nærmere 500 kilometer. Under gode forhold bør dette være realistisk.

Model X har verdens største panoramafrontrute i helglass. Det er ganske kult, men også litt irriterende. Jeg syns ikke det tonede feltet øverst skjermer sola helt optimalt. De klassiske solskjermene er dessuten alt for smale, og litt knotete i bruk.

Foruten det, er det lett å trives bak rattet i Model X. Og snart skal jeg altså finne ut hvordan det er å bo i bilen.

Tesla sitt eget ladenettverk er en stor bonus. Men det er fortsatt et stykke igjen til utbyggingen av Superchargerne er komplett. Ved Gaustatoppen/Rjukan er det Lampeland som er nærmeste ladepunkt (Supercharger), en kjøretur på 1 time og 45 minutter.

Camp mode

Med på tur er nemlig et eget Dreamcase.

Det høres kanskje eksklusivt ut, men i praksis er det snakk om en sammenleggbar madrass, inkludert dyne, puter og sengetrekk. Dreamcaset er designet for Model X og koster nesten 9.000 kroner – så forventningene til en komfortabel natt er helt klart til stede.

Slik ser Dreamcaset ut.

Etter en bratt stigning fra Tuddal til Stavsro, er alt klart for å finne en passende camp. Omgivelsene er upåklagelige. Til venstre for meg glitrer Gaustatoppen i solnedgang. Til høyre stiger frostrøyken fra vannet.

Med null grader og frisk bris, er jeg glad det er bilen som sørger for husly i natt.

Tesla har til og med utstyrt modellene sine med en egen «Camp Mode». Når du aktiverer den, sørger bilen for å holde ønsket temperatur i kupeen gjennom natten. I tillegg slås alarmen av.

For å toppe den lune stemningen, får du en aldri så liten teltleir på skjermen.

Sort premium-interiør med karbonfiber er standard på Performance-utgaven.

Tesla-romanse

Dreamcaset, eller den sammenleggbare madrassen, er akkurat like enkel å legge ut som man tror. Du vipper bare ned baksetene, og vipps så er dobbeltsengen klar.

Primus og ei lita LED-lampe er gull verdt på camp.

Mens du venter på potetene (de tar litt tid å koke på primus) – byr Tesla på flere morsomheter som tidsfordriv. Vi snakker alt fra bilspillet «BeachBuggy Racing» til karaoke og ikke minst peiskos.

Sistnevnte får garantert en potensiell romanse til å blomstre. Ikke bare får du lyden av knitrende peis, men også nøye utvalgt musikk – sammen med behagelig temperatur.

Det eneste som mangler er egentlig to champagneglass som spretter ut av hanskerommet, så er opplevelsen komplett. (Hører du det, Elon??).

Model X er en romslig bil. Vår testbil er konfigurert som 7-seter, dermed er det bare å legge ned de to bakerste seteradene, så er alt klart for en god natt søvn.

Stjeler litt strøm

Etter en bedre middag (les harde poteter og en halvblodig biff) er det på tide å ta kvelden. Inne i bilen er det 20 gode grader. På utsiden er det null, bekmørkt og saftige vindkast.

Det er lite å si på utsikten mot Gaustatoppen.

Madrassen er ikke så halvgæren den heller, men om den er verdt nesten 9.000 kroner kan virkelig diskuteres. Uansett: Det er luksus å campe i Model X.

Med 20 grader gjennom natten, tapper det naturligvis batteriet for noe strøm. Nærmere bestemt rundt 20 prosent.

Det er det verdt, når man våkner god og varm – til en helt episk utsikt mot Gaustatoppen.

