– Man får litt mer velvilje når man ikke er den typiske «sexy influenseren»

Karlstad har blitt felt to ganger i Fim (Fagutvalget for Influensermarkedsføring). Hun erkjenner at hun tok feil i det første tilfellet hvor hun ble felt, da hun reklamerte for fettforbrennende proteinpulver.

Dette er Fim Hovedoppgavene til FIM er følgende: Å behandle klager på influencermarkedsføring som kan føre til kroppspress og utseendepress for barn og unge voksne under 24 år. Å behandle spørsmål om fremtidige kampanjer med influencermarkedsføring er aktsomme i forhold til FIMs retningslinjer. Kategorier som omfattes er kosttilskudd, kosmetiske inngrep o.l. FIM er etablert som en selvreguleringsordning i samråd med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne- og Familiedepartementet i 2019. FIM tar et bransjeansvar for influencermarkedsføring innenfor kosttilskudd og kosmetisk kirurgi. I utvalget som fatter vedtak og vurderer fremtidige kampanjer sitter det representanter for annonsører, nettverk, influencere og allmennheten. I tillegg ledes utvalget av en uavhengig person som er dommer ved Oslo Tingrett i det sivile liv. Dette er en struktur på en selvjustisordning som er diskutert og akseptert av alle dem som har vært involvert i opprettelsen av FIM. Kjente influencere som Kristin Gjelsvik, Christina Fraas og Anniken «Annijor» Jørgensen jobber for FIM. Hva skjer om man blir felt? Vedtak i FIM publiseres via FIMs sider og sosiale medier, samt via NTBs pressemeldingstjeneste. Sanksjonering i FIM kan dermed gi en negativ omtale. er eventuelt negativ omtale. Det er ingen bøter eller lignende knyttet til FIMs sanksjonering. KILDER: Wenche Jacobsen i FIM, FIM.no og

– Jeg tar fullstendig kritikk på den, sier hun til God kveld Norge.

Da hun nylig ble felt for å ha reklamert for betakaroten-tilskudd, ble hun mer irritert. Fim begrunnet dommen slik:

«Vurderingen legger særlig vekt på at Karlstads generelle profil, samt virkemidlene i den konkrete kampanjen fremstår som avkledd og kroppsfokusert. Sofie Karlstad har mange unge følgere og hun må derfor utvise særskilt aktsomhet.»

– Hvis du skal reklamere for brun hud og et produkt som gjør huden din brun, så er det veldig unaturlig å ikke stå på en strand i bikini og vise frem brunfargen din, svarer Karlstad på den kritikken.

Hun sier likevel at hun vil gjøre noen endringer etter den nye dommen, og at hennes 235.000 følgere kan se en forskjell fremover.

– Jeg kommer til å rette meg etter at jeg ikke skal seksualisere meg eller gjøre noe spesielt når jeg reklamerer. Den er jeg helt enig i.

– Kroppspress kommer fra et annet sted

En av årsakene til at Karlstad har blitt felt, er fordi hun har mange unge følgere.

BLE FELT: Sofie Karlstad viser bildet hun ble felt for på Instagram, og sammenligner det med andre som ikke blir felt. Foto: Skjermdump/Sofie Karlstad

– Jeg tenker at de som følger meg har valget, enten trykker de «følger», men hvis de ser noe de ikke liker, så trenger de ikke å følge.

– Veldig mange barn har ikke det filteret ferdig utviklet helt enda, med å oppsøke ting de kanskje ikke burde følge, avbryter God kveld Norge-programleder Niklas Baarli.

– Absolutt, men jeg ser ut på måten jeg gjør. Man kan ikke si at jeg ikke får lov til å legge ut noe på grunn av måten jeg ser ut på, fordi det kan være til ubehag for andre. Jeg mener kroppspress kommer fra et helt annet sted. Det kommer fra alt det vi ser i hverdagen.

Karlstad tenker det er mulig noen unge følgere kan sitte igjen med en dårlig følelse etter å ha vært inne på profilen hennes, men mener ansvaret ligger et annet sted.

LIKT: Sofie Karlstad mener reklamen til Lorentzen er relativt lik hennes egen. Foto: Skjermdump/Sofie Karlstad

– Jeg tenker at hvis jeg ser en dame som er mye penere enn meg selv ute på gata, så kan jeg også få en litt trykket følelse, men jeg tenker at det ansvaret går ikke på at hun er penere enn meg. Det kan ikke bli sånn at jeg sier: «Du kan ikke være så pen, for det får meg til å føle meg dårlig». Da er det jeg som må jobbe med meg selv.

«Bodyshaming»

Karlstad har lagt ut et bilde av influenseren Camilla Lorentzen på Instagram. Lorentzen er kjent for å vise en uretusjert kropp til sine over 100.000 følgere på Instagram. Hun snakker også om hvordan man må like kropper i alle former og fasonger. Karlstad reagerer på at slike influensere ikke får de samme reaksjonene som henne når de poserer i bikini.

– Når en annen influenser som kanskje er 20-30 kilo tunger enn meg legger ut samme innhold, så blir det hyllet. Og heller ikke felt i Fim. Det har ingenting å si om det er jeg som står i bikini og reklamerer for et armbånd, eller om det er en annen kropp som gjør det. Jeg mener at prinsippet skal være likt for alle, hvis ikke så blir det «bodyshaming», sier Karlstad.

Sekretariatsleder i Fim, Wenche Jacobsen har følgende å si om utspillet til Karlstad:

– Fim behandler klager som kommer inn som er rettet mot barn og unge og som dreier seg om kosttilskudd eller kosmetiske inngrep. Fim har ikke noen egen overvåkning av hva som skjer i markedet. Avhengig av hvem og hva som klages inn, vil det komme vurderinger i saker. Fim vurderer markedsføringen i relasjon til kroppspress og tar ikke standpunkt til kroppsstørrelse. Det er også viktig å kjenne til at Fim kan spørres på forhånd om planlagte kampanjer og få en forhåndsvurdering. En slik vurdering behandles konfidensielt og den som spør får skriftlig tilbakemelding.

Viser kropp – men blir ikke felt

God kveld Norge har også intervjuet Lorentzen, som er veldig fornøyd med at Fim har kommet på banen, og støtter mye av arbeidet de gjør. Hun syns eksempelet til Karlstad i dette tilfellet ikke er helt passende.

– I denne diskusjonen er det viktig å påpeke hva Fim er. Det er ikke sånn at de er Forbrukertilsynet og skal gå gjennom alt av reklame i sosiale medier, men de går gjennom spesifikke reklamer rettet mot unge mennesker, av spesifikke typer produkter som kosttilskudd, energidrikker og proteinpulver. Dette er produkter jeg konsekvent ikke reklamerer for. Så selv om jeg viser kropp og gjør sånne ting i mine reklamer, så vil ikke det jeg gjør falle under ansvarsområdet til Fim.

Bildet som Karlstad har postet av Lorentzen handler om «ekte kropper» i reklamer. Bildet er uretusjert, og var med i en kampanje som omhandlet viktigheten av at retusjert reklame må merkes.

– Ikke riktig

Hun støtter derimot Karlstad på et tema, og det er at Fim har litt å jobbe med.

– Jeg tenker at Fim har en liten vei å gå, med tanke på hvordan de dømmer i disse sakene. Det finnes jenter der ute som sikkert blir sett på som gode forbilder og legger ut alt det som er politisk korrekt, men legger ut reklamer som er jæ**lig shady. Der blir ikke pisken dratt frem i like stor grad, man får litt mer «goodwill» når man ikke er den typiske «sexy influenceren». Det er jo ikke riktig, sier Lorentzen og fortsetter:

– Det er jo ikke riktig at en jente snakker om kroppspositivitet og reklamerer for ting som faktisk rettes mot unge mennesker, som kosttilskudd, som har et element av kropp i reklamen – slipper unna, bare fordi hun blir sett på som et godt forbilde. Men man slipper ikke unna hvis man er den typiske «sexy influensen». Skal det være likhet for loven, så skal det være likhet for loven. Da må man bli dømt uavhengig, tenker jeg.

Det er viktig for henne å få frem at hun ikke syns disuksjonen er svart-hvitt. Hun mener det er veldig dumt om noen unge følgere føler de må være sexy for å få ting til i livet. Hun mener også at de som legger ut sexy bilder må få lov til å være stolte av kroppen sin.

– Mange av de som blir felt har profilerer som seksualiserer kvinnekroppen veldig. De har positurer som skal være sexy, men så tanker jeg også at det er opp til hver av disse jentene å bestemme hva de vil legge ut. Det er ikke opp til Fim som organ å avgjøre om noe er for sexy, eller om det vises for mye pupp og rumpe. Jeg syns det er dritvanskelig å ta den debatten, fordi jeg skjønner begge sider av saken.

Avslutningsvis vil Lorentzen presisere at hun er for arbeidet til fagutvalget.

– Dette kommer til å bli bra, og jeg satser på at de kommer til få litt mer «cash i bingen» sånn at de har råd til å ha flere til å jobbe for de. Da kan de nå enda bredere ut.

Til info: Camilla Lorentzen er i managementet Fenomen, som er delvis eid av God kveld Norge-programleder Niklas Baarli.