Intime detaljer om Epstein-kjæresten frigitt

Etter en lengre rettsstrid kom det torsdag ut en bråte med dokumenter som inneholder vitnemål fra Ghislaine Maxwell (58), ekskjæresten til den avdøde overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein.

Maxwell ble tidligere i år funnet etter å ha holdt seg skjult i lengre tid. Hun er anklaget for å ha rekruttert mindreårige jenter som senere ble seksuelt misbrukt av Epstein, overgrep hun også skal ha deltatt i selv, skriver CNN. Maxwell har erklært seg ikke skyldig i den pågående saken.

Gjennom de 465 sidene, som er basert på intervjuer i anledning et søksmål i 2016, benekter Maxwell anklagene mot henne, og går hardt ut mot saksøkeren Virginia Roberts Giueffre.

Hardt ut mot anklager

Maxwell omtaler i vitnemålet Giueffre deriblant som en «overdriver» og en «virkelig grusom person». Ifølge britiske Telegraph kaller hun henne løgner 28 ganger.

– Løgnene hennes er ekstremt harde å skille fra sannheten, sier Maxwell.

Samtidig hevder hun at hun knapt hadde husket henne om det ikke hadde vært for søksmålet.

Giueffre på sin side hevder hun ble rekruttert da hun jobbet ved Donald Trumps feriested Mar-a-Lago til å bli Epsteins massøse og sex-slave, skriver Miami Herald, som har sørget for at dokumentene blir frigitt gjennom et annet søksmål.

Nekter for mange ting

Maxwell vedgår i vitnemålet hun så toppløse kvinner gå toppløs i den avdøde milliardærens badebasseng, men hevder samtidig at dette ikke var vanlig, og at de tilsynelatende heller ikke var mindreårige. Hun benektet også for å ha deltatt i orgier med Epstein og unge jenter, inkludert en konkret anklage om at dette skjedde med en 13-åring involvert.

HUNDREVIS AV SIDER: Torsdag ble over 400 sider frigitt, majoriteten vitnemål i spørsmål-/svarform. Foto: Carlo Allegri

– Jeg så aldri noe som ikke sømmet seg som inkluderte mindreårige med Jeffrey noensinne, svarte Maxwell da hun ble spurt om Epsteins massører noen gang hadde utført seksuelle handlinger.

Dette er blant det Mawell sier i dokumentene:

At hun ikke deltok møtte tidligere president Bill Clinton, som var en av Epsteins bekjente, på milliardærens private ferieøy.

At hun ikke kjente til at om hvorvidt Epstein hadde en skittentøyskurv full av sexleketøy.

At hun aldri har sett Epstein ha sex med noen andre.

At hun mottok «under 500.000 dollar» (tilsvarende 4,6 millioner kroner) i årslønn av Epstein det siste året de jobbet sammen.

Ifølge britiske Telegraph har amerikanske etterforskere avdekket at hun hadde 20 millioner dollar spredt over banken i hele verden da hun ble pågrepet tidligere i år, men hvor mye av rikdommen hennes som er arv og hvor mye som har vært lønn fra Epstein har vært ukjent. Hun har selv sagt at de sluttet å jobbe sammen i 2009.

– Bare en liten del

Ifølge Giuffre sin advokat, David Boies, er dokumentmengden som nå er frigitt bare en ørliten del av totalen.

– Dette har vi ventet lenge på, og det er et kjærkomment steg mot det å vise frem bevismengden og omfanget av Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwells prostitusjonsnettverk.

– Ettersom bevisene kommer frem vil det bli klart hvorfor Maxwell og ander som hjalp Jeffrey Epstein kjemper for å holde dette skjult. Som vår klient Virginia Giuffre modig forteller: de handlet ikke alene, sier han videre.