Ut mot fordommene mot gaming: – Nødt til å ta dette på alvor

– Jeg har brukt dagen til å bli bundet på hender og føtter av Noomi Rapaace, og så har jeg blitt slått i ansiktet med et gevær, forteller skuespiller Aksel Hennie i helgens Skavlan.

Det mangler ikke på action i skuespillerjobben, men mellom filminnspillinger både i USA og Norge bruker Aksel Hennie gaming som en pause fra virkeligheten.

Småbarnsfaren får spørsmål om det hender han spiller om natten også.

– Det hender jeg ikke spiller om natten, svarer han kontant.

Vil ha idrettsstatus

For mange er det uvant å se på gaming som sport. Lenge har aktiviteten blitt sett på som noe inaktiv, og de som holder på med blir stereotypifisert.

Det må det bli en slutt på, mener Hennie.

– Nå må man kalle det idrett. Det er idrettsgymnas hvor man blir god FIFA-spiller. På et eller annet tidspunkt er man nødt til å ta dette på alvor, sier han.

I en tid hvor sosialt samvær har blitt betraktelig redusert, gir gaming en ramme for å finne kontakter, mener Hennie. Å møtes i spillverdenen kan være godt nok, hvis ikke aller best, der man bare har stemmer å forholde seg til, og ikke noe ansikt.

Særlig for unge menn, mener skuespilleren.

– I en tid som er rammet av pandemi, hvor veldig mange mennesker sitter inne, tror jeg ikke det finnes grenser for hvor viktig PlayStation har vært for unge menns mentale helse, sier Hennie.

«Farfaren min gikk bort»

Hennie kjenner seg igjen i at omgivelsene ikke har forståelse for hobbyen hans. Han kan ikke huske å ha blitt like mye forstyrret som han blir når han sitter med spillkonsoll og headset.

– Det er akseptert å avbryte noen som spiller, mens ingen avbryter noen på et treningsstudio eller når du driver med andre hobbyer. Du blir ikke bedt om å ta oppvasken mens du trener, men det gjør du hvis du driver med dataspill, sier han.

Selv om det sosiale samværet fysisk blir mindre i hjemmet de timene han spiller, kan heller Hennie være til stede for andre han ikke kjenner, forklarer han.

– Man sitter plutselig å snakker med en på laget om hvordan dagene har vært. Og da kan en si at «Nei, litt dårlig. Farfaren min gikk bort i dag.» Fra at man snakker om ingenting, så snakker man om alt, sier Hennie, og fortsetter:

– I det sekundet den samtalen om sorg eller savn blir for heavy, så kan man plutselig si: «Du! Jeg så han fyren igjen oppå fjellet der!». Så er man inne i spillet igjen. Det er en veldig deilig og tilgjengelig måte for mange unge menn å snakke om følelser på tror jeg, sier Hennie.

Nøkkel til å lykkes i livet

Å være i en fiktiv verden er ikke noe fremmed for skuespilleren Aksel Hennie. For tiden jobber han tett med svenske Noomi Rapace i Tommy Wirkolas nye filmprosjekt og thriller «The Trip». I tillegg er han aktuell med «The Doorman» som har premiere i helgen.

Helt siden han var ung og startet med gaming, har han også tatt lærdom fra utfordringene som dukker opp opp i spilluniverset.

– Når man kom til en dør og ikke fikk opp den døra og det ikke var en nøkkel der, så begynte du å lete etter løsninger. Du begynte å problemløse med en gang.

Dette tar han med seg i sitt virkelige liv.

– Å vite at man hele tiden kan utfordre de opplevelsene og de møtene man har med andre innganger enn den første tenkte inngangen, det er en av de tingene som i alle i dataspill er nøkkelen til å lykkes. Og det tror jeg er nøkkelen til å lykkes i livet generelt, sier han.