– Han sa at han ikke hadde tollpliktige varer

– Selv om han sa at han ikke hadde noen tollpliktige varer, så var han nok helt klar over at han brøt loven, sier Wenche Fredriksen, seksjonssjef i Tolletaten.

Mannen i midten av 30-årene passerte grensen ved Svinesund, nærmere bestemt ved en vanligvis ubevoktet grenseovergang på fylkesveg 22, onsdag ettermiddag.

Den svenskregistrerte bilen ble stoppet kort tid etter å ha passert grensen.

– Vi valgte å ta en titt i bilen. Vi så først at det lå noen sigarettpakker på gulvet foran baksetet. Deretter fant vi sigaretter i gulvet, i bagasjerommet og i hjulbrønnen, sier Fredriksen videre.

Mannen, som er bosatt i Sverige, hadde pakket med seg totalt 33.400 sigaretter og 1,9 kilo vannpipetobakk, i stasjonsvognen sin.

Dette utgjør 119.500 kroner avgiftspliktige varer.

Skulle selge til butikker

Mannen fortalte at tobakken skulle selges til butikker i Sverige.

– Dette var nok en såkalt kurér, en person som får betalt for å frakte varer over grensen.

Fredriksen beskriver beslaget som å være «ganske stort.»

Sendt til politiet

Mannen ble levert til politiet, og vil bli avhørt.

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding rundt hva som vil skje videre med mannen, men han kan nok forvente å få en ganske kraftig reaksjon.