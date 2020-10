Treneren har ikke snakket med Sørloth om Lagerbäck-disputten

Leipzig-trener Julian Nagelsmann sa torsdag at han ikke var kjent med den opphetede ordvekslingen mellom Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck.

Nagelsmann møtte torsdag ettermiddag til digital pressekonferanse foran helgens seriemøte med Hertha Berlin. Der fikk han blant spørsmål fra TV 2 om disputten som oppsto på den nylig avsluttede norske landslagssamlingen.

– Det har jeg ikke fått med meg eller lest noe om i dag, svarte Nagelsmann da han ble utfordret på om han hadde snakket med Alexander Sørloth om episoden.

Deretter gikk han videre til å snakke om Sørloths fysiske form.

– Når det gjelder det kroppslige har han spilt flere kamper også for landslaget, og jeg tror han som følge av det kan spille 90 minutter, sa Nagelsmann med henvisning til helgens Bundesliga-oppgjør.

Han la videre til at den norske måltyven er en kandidat til plass i startoppstillingen.

På et tidligere tidspunkt under torsdagens pressekonferanse ble Leipzig-sjefen også spurt om hvorfor nyervervelsene Hee-chan Hwang og Sørloth ikke har fått all verdens med spilletid så langt.

– Man må sammenligne med de ligaene de kommer fra. Jeg snakker ikke respektløst om den østerrikske og tyrkiske ligaen, men de er i gjennomsnitt litt svakere i nivå enn den tyske. Det er ingen hemmelighet, sa Nagelsmann og henviste til at det tar tid å vende seg til et høyere tempo og en høyere intensitet på banen.

Leipzig har åpnet sesongen forrykende og har tre seirer og én uavgjort i ligaen så langt. Det gir tabelltopp, poenget foran Bayern München og Borussia Dortmund.

