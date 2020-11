Voldtektstiltalte Sarr sjekket Instagram-bildet hennes: – Jeg kastet opp

– Da jeg så det, gikk jeg og kastet opp. Jeg har trøstet meg med at han ikke bryr seg om meg, at jeg var en tilfeldig person som bare lå i den sengen, sier Visnes til TV 2.

Babacar Sarr var i flere sesonger en av Moldes nøkkelspillere.

I mai 2017 ble senegaleseren siktet for å ha voldtatt Visnes. I august i 2018 møtte han i retten.

Etter rettssaken var dommerne uenige. Fagdommeren var overbevist om at Sarr var skyldig, mens de to meddommerne var i tvil.

ETTERLYST: Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

De tre var likevel enige om at Sarr sin forklaring ikke kunne stemme.

Møtte ikke opp

Sarr, som hele veien har nektet straffskyld, ble dermed dømt til å betale oppreisningserstatning, men frikjent for straff. Statsadvokaten anket dommen.

I dag, mer enn tre år etter at siktelsen ble tatt ut, er saken fortsatt ikke rettslig avgjort.

Tidslinje: Dette er Sarr-saken 1. januar 2013: Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start.

Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start. 12. juli 2014: Sarr går fra Start til Sogndal.

Sarr går fra Start til Sogndal. Senere i 2014: Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt.

Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt. 21. juli: 2016: Sarr går fra Sogndal til Molde.

Sarr går fra Sogndal til Molde. 14. mai 2017: Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv.

Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv. 15. mai 2017: Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag.

Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag. 16. mai 2017: Sarr blir løslatt fra politiets arrest.

Sarr blir løslatt fra politiets arrest. 21. mars 2018: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde.

Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde. 6. juni 2018: Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt.

Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt. 17. august 2018: Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen.

Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen. 25. november 2018: Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken.

Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken. 18. januar 2019: Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde. 5. februar 2019: Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk.

Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde. 5. februar 2019: Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk. 14. februar 2019: Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt.

Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt. 3. juni 2019: Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat.

Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat. 7. juni 2019: Sarr blir internasjonalt etterlyst.

Sarr blir internasjonalt etterlyst. 12. juni 2019: Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet.

Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet. 1. juli 2019: Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC.

Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC. 12. september 2019: Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol.

Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol. 19. september 2019: Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten.

Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten. 27. september 2019: Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober).

Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober). 4. oktober 2019: Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes.

Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes. 1. februar 2020: Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC.

Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC. Februar 2020: Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter hendelsen i november 2018.

Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter hendelsen i november 2018. 26. februar 2020: Statsadvokaten i Oslo trekker tiltalen mot Sarr etter en polititabbe.

Statsadvokaten i Oslo trekker tiltalen mot Sarr etter en polititabbe. 22. mars 2020: Høyesterett avviser Sarr sin anke. Dermed må han betale 150.000 kroner i oppreisning til Kamilla Visnes.

To ganger har Sarr, som i januar 2019 forlot Molde for proffspill i utlandet i Russland og deretter Saudi-Arabia, unnlatt å møte opp i retten. Ingen av de to landene har utleveringsavtale med Norge.

Derfor er han internasjonalt etterlyst via Interpol, og saken er ikke ferdig behandlet i rettssystemet.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim opplyser til TV 2 at politiet og Interpol fremdeles er i dialog med saudiarabiske myndigheter for å få Sarr pågrepet og utlevert.

Sjekket Instagram

5. august i år opplevde fornærmede Kamilla Visnes noe spesielt.

Hun forteller at hun åpnet Instagram-kontoen sin, slik at hvem som helst kunne se innholdet hennes, i rundt 10 timer. Så la hun ut et bilde på storyen sin.

FANT SARR: Slik så det ut da Visnes sjekket hvem som hadde sett bildet hennes. Foto: Skjermdump

– En venninne ville sjekke om det var mulig å dele noe, og jeg åpnet profilen min i noen timer for å hjelpe henne, sier Visnes.

Da hun gikk inn og sjekket hvem som hadde sett på bildet hun la ut, dukket profilen til Babacar Sarr opp. Det var da hun kastet opp.

Sarr følger ikke Visnes til vanlig, sier hun. Det betyr i så fall betyr at han aktivt har søkt opp profilen hennes.

– Jeg ser på det som en indikasjon på at han har fulgt med på meg over tid. Det er spesielt og veldig ubehagelig at en som er etterlyst, legger igjen et livstegn hos offeret sitt, sier hun.

Kripos leter aktivt

Politiet har fått skjermbildet som viser at Sarr har vært inne på profilen hennes.

Statsadvokat Nordheim sier at Kripos bruker all tilgjengelig informasjon i arbeidet med å spore Sarr.

– De jobber aktivt med saken. Så vidt meg bekjent tyder alt på at han er i Saudi-Arabia, så gjenstår det å se om vi får ham til Norge, sier Nordheim.

AKTOR: Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim fra Møre og Romsdal statsadvokatembeter. Foto: NTB

Senegaleserens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, sier følgende om at klienten hennes har sjekket Visnes til Instagram-profil:

– Jeg kjenner ikke til det, men jeg anbefaler generelt at personer som opplever seg krenket om å ikke ha åpne profiler – og det fremstår rart at hun selv ikke tenker på dette. For øvrig er Babacar Sarr ikke på rømmen. Han er frifunnet og reiste til utlandet i full åpenhet, sier hun.

– Men han er internasjonalt etterlyst og er selv kjent med det?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer.

Reagerte på Solskjær-uttalelse

Det var i mars at Visnes for første gang fortalte sin historie i offentligheten. Samtidig kom hun med kritikk mot Molde Fotballklubb og Ole Gunnar Solskjær, som var Sarrs trener da siktelsen og tiltalen ble tatt ut.

En gjennomgang TV 2 har gjort, viser at Sarr har spilt 60 kamper for Molde siden han ble siktet i voldtektssaken. 34 av disse kampene spilte han etter at statsadvokaten hadde tatt ut tiltale.

Sarr spilte også med kapteinsbindet på armen mens han var siktet.

To dager før rettssaken vant Molde 5-1 mot Brann på Aker stadion. Sarr spilte 90 minutter.

Etter kampen måtte Solskjær svare på spørsmål om hvilke vurderinger klubben hadde gjort.

– Vi har valgt å stole på ham – å tro på ham – og han har håndtert situasjonen veldig bra, synes jeg, svarte Solskjær til TV 2, og henviste til klubbledelsen for ytterligere spørsmål.

Denne kommentaren fikk Visnes til å reagere kraftig.

– Jeg følte at jeg måtte ta støyten da han gikk ut i mediene og sa det. Jeg følte at det var en ekstra byrde som ble lagt på meg. Det var råttent gjort av han, sa hun i mars.

Solskjær-boikott

Siden mars har Ole Gunnar Solskjær, som i dag er manager i Manchester United, valgt å ikke stille opp i enkeltintervjuer med TV 2s journalister.

– Det har ikke vært tegn til forsoning på det mer enn halve året som er gått, opplyser TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen og fortsetter:

– Det Solskjær oppgir som årsak, er at TV 2 har laget en sak der fornærmede i Babacar Sarr-saken kritiserer at Molde og Solskjær, etter hennes mening, støttet den tiltalte. Solskjær reagerer også på at vi har laget en engelsk versjon av saken på våre nettsider.

Jansen Hagen sier at United-manageren vil ha en uforbeholden unnskyldning.

– Men det kan vi ikke se at det er grunnlag for å gi. Det er ingen ideell situasjon for oss som Premier League-rettighetshaver. Samtidig har vi et nyhetsoppdrag som betyr at vi skal være fri, uavhengig og kritisk, og der vi kan havne i konflikt med store sportsprofiler. Dette gjelder også innenfor våre egne rettighetsområder.

– Drøyt hvis han boikotter

Sportsredaktøren mener at ingen er tjent med situasjonen slik den er nå, og at det er forsøkt å få til en konstruktiv dialog med Solskjær, uten hell.

– Da får vi respektere at han reagerer som han gjør. Det er hans valg og privilegium. Så får vi håpe at vi med tiden til hjelp igjen kan få en positiv dialog med Solskjær og ha en profesjonell relasjon til han.

Visnes reagerer på situasjonen som har oppstått etter at hun snakket med TV 2.

– Det er drøyt hvis han boikotter TV 2 fordi jeg fikk muligheten til å fortelle min versjon av denne saken, sier Visnes, som mener at han på et vis misbruker makten sin.

– Jeg er redd for hvordan det påvirker andre personer i lignende situasjon som min egen når det på et vis får konsekvenser å åpne opp og fortelle, sier hun.

– Kunne holdt seg nøytral

Visnes forteller at hun ikke har en personlig agenda mot United-sjefen.

– Men jeg tenker at dette kunne vært gjort enklere for alle parter.

– Hvordan da?

– Jeg skulle ønske Solskjær hadde holdt seg nøytral og unngått å uttale seg om saken på den måten. Han gjorde seg mer sentral ved å si det han gjorde, mener hun.

Visnes sier at saken fortsatt er en del av hennes hverdag fremdeles.

– Selv om noen kan legge dette bak seg, er jeg langt fra ferdig med dette. Sarr er fortsatt på rømmen, og jeg går og venter på rettssak, sier hun.

Pressesjef Karen Shotbolt i Manchester United er forelagt uttalelsene fra Visnes. Hun skriver i en e-post til TV 2 at Solskjær har overholdt alle sine plikter overfor rettighetshaverne.