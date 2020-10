Gjorde treneropprør på U21 i fjor - nå støtter han Sørloth

Det har gått et snaut år siden U21-trioen Tobias Heintz, Rafik Zekhnini og Dennis Tørseth Johnsen gikk sammen om å vende ryggen til landslaget, etter misnøye med landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Blant flere ting de reagerte på handlet to av punktene om defensiv tilnærming til kamper, og særlig det Heintz opplevde som uthenging på spillermøter.

Nå mener han å dra kjensel på U21-saken fra høsten 2019, og den etter hvert så betente Sørloth-saken fra A-landslaget.

– Ja, jeg gjør det. Da dette kom ut, begynte jeg nesten å le litt. Det var litt sånn déjà vu-aktig. Sørloth reagerte på noen av de samme tingene som oss: hans meninger om kampplanen mot Serbia minnet om mine meninger om Nederland-kampen med U21, sier Heintz.

Ser likheter

Kampen han refererer til ble spilt på Marienlyst 15. oktober i fjor. Norge ble knust 0-4, og Heintz ser noen åpenbare likhetstrekk med A-landslagets tilnærming til playoffkampen mot Serbia på Ullevaal.

– Med tanke på spillergruppa de har, så skal egentlig dette laget prestere mye bedre med alle de offensive kvalitetene. Men de gikk inn med en defensiv holdning, slik vi gjorde mot Nederland med U21.

– Kampplanen vår var å holde nullen fram til det var spilt 80 minutter, og så skulle vi forsøke å kjøre på de siste ti minuttene for å vinne kampen. Vi la oss dypt med fem mann i backrekka på egen hjemmebane, og kampplanen røk etter 30 minutter da Nederland scoret sitt første mål, sier Heintz.

I A-landslagets 1-2-tap mot Serbia så han et norsk mannskap som la seg i lavt press og tillot serberne å spille seg enkelt ut. Det skal også ha vært hovedbudskapet i kritikken Alexander Sørloth framførte noen dager senere - som til slutt utløste en heftig krangel med trenerteamet.

– Jeg tok det ikke opp såpass direkte som han gjorde, siden samlingen var over etter kampen mot Nederland. Men jeg kan kjenne meg igjen i situasjonen: at han tør å stå opp og ta den diskusjonen med treneren om at det var feil måte å spille på. Jeg vet ikke hvordan det var med temperaturen i rommet, men jeg står 100 prosent bak Sørloth. Det krever mot å stå fram og ha en sterk mening om at ting bør endres, sier Heintz.

Føler seg ensom

Kapteinsteamet på A-landslaget, som består av Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King, ga Lagerbäck full støtte i en pressemelding sendt ut av NFF.

KRANGLER: Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth har havnet i en betent konflikt etter forrige landslagssamling. Foto: Stian Lysberg Solum

– I dette tilfellet gikk spilleren altfor langt og vi er glade for at han beklaget sin oppførsel overfor spillergruppa og støtteapparatet, ble de sitert på der.

Landslagets slagord er «sterkere sammen», men torsdag ettermiddag ga Sørloth selv uttrykk for følte seg ensom.

– Plutselig var det greit å skrive pressemelding om hva enkeltpersoner sier og gjør på lukkede møter. Da føler man seg alene når man egentlig skal være på lag, het det i uttalelsen fra RB Leipzig-spissen.

Heintz hadde to lagkamerater med seg da han brøt med Smerud og U21-landslaget, men sier det var krevende å legge seg ut med forbundet.

– Det er vanskelig når man er en av dem som tør å stå fram og si fra når man føler noe er feil. Alle er ikke A4 og følger guidelines, liksom. Det vil alltid være noen med sterke meninger som ønsker endring.

– Hva tenker du om at kapteinsteamet på A-landslaget gir uttrykk for 100 prosent støtte til trenerteamet?

– Det er veldig lett for alle andre at man bare stiller seg bak treneren, og ikke blir med på det kjøret. Men forhåpentligvis blir ikke denne saken her like ille som den vi hadde for et år siden, da vi sa at nok var nok, sier Heintz.

«Heintz i et kjøleskap»



Foruten defensiv tilnærming følte han også at Smerud forsøkte å henge ham foran spillergruppa. Tidligere har han uttalt at landslagstreneren startet første samling med det nye laget med et møte der han hadde en powerpoint-presentasjon, hvor det sto:

«Hvordan skal vi slå gode lag med gode spillere når vi har Heintz i et kjøleskap i Tyrkia».

Og deretter det Heintz oppfattet som en spydighet:

«Du Heintz, du har sikkert gode tips til filmer og TV-serier til de andre guttene, siden du ikke gjør noe i Tyrkia».

Smerud avviste å ha hengt ut noen av spillerne, mens A-landslagssjef Lars Lagerbäck har beklaget at han rippet opp i Alexander Sørloths bom på åpent mål mot Kypros for to år siden.

– Det var egentlig det som utløste den største følelsen av déjà vu. For det er et personangrep, man kan ikke kalle det noe annet, når man er i en diskusjon om hvordan man skal spille og plutselig kommer opp med en ufin episode fra to år tilbake i tid. Som ikke har noe med diskusjonen å gjøre. Jeg hører de sier at det skal være takhøyde på landslaget, men helt ærlig virker det ikke sånn, sier Heintz.

– Så fort vi bestemte oss for å takke nei til U21, følte vi at NFF satte seg veldig i forsvarsposisjon. Og først da kom beskjeden om at vi ikke kom til å bli tatt ut. Lars Lagerbäck stilte seg 100 prosent bak Smerud i det tilfellet, det husker jeg ble en sak, legger han til.

Den gangen, som med Sørloth nå, trakk Lagerbäck fram ordet «elitefotball».

– Det er elitefotball vi jobber med. Om man har retningslinjer og stiller visse krav, så er det jo bare, synes jeg, for spillerne å akseptere det, sa Lagerbäck om U21-bråket.

Angrer ikke

Tobias Heintz mener uansett å ha skimtet en endring i tankesett og tilnærming på U21-landslaget den siste tiden, i mer offensiv retning.

– I vårt tilfelle ble det uansett ikke noen særlig maktkamp, for som spillere ville vi tapt uansett. Men det var i hvert fall fint å få fram synet vårt, for bedringens skyld. Jeg mener det tydelig har satt preg på U21-landslaget. Jeg tror man har innsett at man har en offensivt anlagt tropp med høyt nivå inne, hvis den brukes riktig. Jeg føler vi kom vinnende ut av situasjonen, selv om vi ikke fikk vært med på det selv, sier han.

U21-landslaget til Norge har riktignok tapt 0-2 mot Nederland og 1-4 mot Portugal i sine to siste bortematcher.

– Men de har gått inn i kampene med helt annen innstilling. De har spilt med høyt press, hatt mye ball og skapt mange sjanser, argumenterer Heintz.