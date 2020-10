Lennart (52) skulle bare levere reker

Lennart Danielsen (52) forteller at han stusset over at han så at en båt lå og drev på kartplotteren, da han var ute med fisketråleren natt til torsdag. Selv var han på vei til land for å levere reker.

– Plutselig så forsvant båten fra kartet. Så etter bare et halv minutt ble jeg kalt opp av kystradion, som sa at det var brann. Da ble jeg oppmerksom på at det var lys i horisonten, sier Danielsen.

Den erfarne fiskeren la om kursen i retningen lyspunktet i nattemørket. Etter et kvarters tid nærmet båten seg stedet.

– Seilbåten var i full fyr. Da vi kom nærmere så vi lyset fra en nødbluss, forteller han.

«Mayday»

HRS Sør-Norge ble varslet av AMK om at en seilbåt med en person om bord hadde store problemer.

– Vi gikk ut med et mayday på kanal 13 på kystradioen for å komme i kontakt med båter som befant seg i nærheten. Fiskefartøyet «Pilot» meldte seg mens vi kalte ut en redningsskøyte parallelt, sier redningsleder Kjetil Hagen i HRS Sør-Norge.

Båten var fullstendig overtent, og mannen om bord i seilbåten hadde klart å berge seg fra dekk og over i en livflåte.

– Det sa bang

Nødblussen gjorde at Danielsen fant frem til mannen i mørket. Han lå i livflåten og forsøkte å padle mot fiskebåten. Til slutt fikk de mannen om bord.

ULYKKE: Lennart Danielsen var først på stedet etter ulykken. Foto: Privat

– Han var i sjokk, men virket ellers uskadd. Å ligge i en livbåt midt på natta mens båten brenner, kan ikke være en god følelse. Han var preget, sier Danielsen.

HRS opplyser at årsaken til brannen er uvisst.

– Han forklarte til oss at han hadde fått et tett filter og motorstopp. Etter at han skiftet filteret og skulle starte opp igjen, så sa det bang. Det må ha vært litt av et sjokk. Til og med skallet redningsflåten var pakket inn i var svidd, forteller fiskeren.

Seilbåten var til slutt helt utbrent og sank.

LIVFLÅTE: Mannen fra seilbåten kom seg om bord i denne redningsflåten. Foto: Privat

Kan være livreddende

Da redningsskøyta kom til stedet, tok de med seg mannen og sørget for at han ble tilsett av helse.

Brann i seilbåt sør for Mandal. En person om bord har blitt berget av fiskefartøyet Pilot. Havaristen blir nå ivaretatt av helse. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) October 22, 2020 '

I etterkant berømmer HRS fisketråleren.

– Det at båter lytter til kanal 16 er potensielt livreddende. Når en nødsituasjon oppstår på sjøen kan det være langt til ressurser, så da er det avgjørende at noen kan komme hurtig til stedet. Hadde ikke personen hatt redningsflåte, kan det være snakk om minutter før man får skikkelig problemer, sier redningsleder Hagen.

Lennart Danielsen forteller at selv om han har fisket siden han var 17 år gammel, har han aldri vært så nært på en redningsaksjon.

– Det er litt spesielt å redde folk på sjøen. Det er mye adrenalin og spesielt å se en båt i full fyr. Samtidig er det en veldig god følelse å kunne bidra når noe skjer, sier han.

Han forteller at han opplever at folk flest som ferdes på sjøen har en mentalitet om at alle skal hjelpe alle. Det er han glad for.

– Det kan jo være en selv neste gang, sier Danielsen.