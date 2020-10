Frode Berg reiste på handletur til Russland for norsk etterretning

Spiondømte Frode Berg utførte flere oppdrag for norsk etterretning enn det som til nå har vært kjent.

I boken «I grenseland», som kommer ut fredag, sier den tidligere grenseinspektøren at det var minst en tur som den russiske sikkerhetstjenesten FSB aldri fikk vite om.

Berg jobbet som grenseinspektør i 24 år, og gikk av med pensjon i 2014. Fra april 2014 til oktober 2016 hadde han pensjonistkontrakt med Grensekommissariatet.

Kjøpte russisk PC

I mai 2014 reiste Berg til Russland på handletur. Dette var en av i alt syv turer på oppdrag for norsk etterretning, skriver NRK-journalist Morten Jentoft i boken.

Oppdraget han fikk av den norske etterretningsoffiseren «Runar» i E-tjenesten i Kirkenes var å kjøpe en bærbar PC i St. Petersburg, med kyrilliske bokstaver og en russisk utgave av operativsystemet til Windows.

Kjøpet ble registrert i Bergs navn, og etterlot seg et spor han senere skulle bli konfrontert med under avhør, heter det i boken.

– PC-en skulle brukes av den lokale E-tjenesten i arbeidet med å kartlegge det som skjedde over østgrensen. På forhånd hadde han avtalt med Runar at det var best at selve overleveringen foregikk uten at det vakte for mye oppmerksomhet, skriver Jentoft i boken.

«Runar» kan hatt jobben med å teste ut Frode Berg, før han fikk kuréroppdragene for norsk etterretning.

Det var «Runar» som tidligere hadde bedt Frode Berg om å ta bilder under en tur til Russland.

Berg ble senere viklet inn i et dobbeltspill.

Hadde Berg på radaren

Verken Frode Berg eller hans føringsoffiserer i Etterretningstjenesten visste at russisk kontraetterretning gjennom en dobbeltagent fôret norsk etterretning med falske opplysninger.

Ifølge russisk påtalemyndighet hadde Russland hatt Frode Berg på radaren helt fra begynnelsen av. Berg var kuréren som skulle sørge for at norsk etterretning sendte penger og instrukser til dobbeltagenten.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB hadde vært i full beredskap allerede da Frode Berg i november 2015 var på en tur for E-tjenesten til St. Petersburg, mens han offisielt var der med grensekommisjonen.

Under det neste kuréroppdraget i St. Petersburg i mai 2016 kunne norsk etterretning med enkle kontraetterretningstiltak «avslørt at FSB var i hælene på dem, og det eneste riktige ville derfor ha vært å avlyse hele operasjonen.»

Hadde sterke bevis

Allerede etter dette oppdraget hadde russerne sterke bevis mot Berg, skriver Jentoft i boken.

FSB visste at det var han som postet brevene, og de hadde til og med bevis for at det var Berg som forberedte selve forsendelsen, som også inneholdt beskjeder skjult i et minnekort.

Frode Berg ble imidlertid ikke pågrepet i Moskva før i desember 2017, da han skulle gjennomføre sitt siste kuréroppdrag for norsk etterretning.

I tiltalebeslutningen mot Berg finnes det ifølge boken «I grenseland» dokumenter som viser at Frode Berg ble overvåket eller i alle fall fulgt nøye på hjemplassen Kirkenes av den russiske etterretningstjenestens representanter i Norge.

Berg har i intervju med TV 2 sagt at han er skremt over hvordan russisk etterretning har kartlagt folk i sensitive stillinger i grensekommunen Sør-Varanger.

Visste om PC-kjøpet

FSB i Murmansk visste at en etterretningsoffiser i 50-årene, som bodde i Kirkenes da han vervet Berg til kuréroppdraget i 2015, var lederen for hele den norske E-tjenestens virksomhet rettet mot Russland.

Den norske offiseren var på dette tidspunktet ansatt ved etterretningstjenestens lokale hovedkvarter samtidig som han var en aktiv Ap-politiker i lokalsamfunnet. FSB hadde sikret seg oversikt over både telefoner og epostadresser som nordmannen brukte i sitt arbeid, heter det i boken.

Frode Berg ble under et av avhørene med russisk kontraetterretning sjokkert over at russerne ikke bare kjente til at det var han som hadde kjøpt en PC til «Runar» i St. Petersburg i 2014. De kjente også til den norske etterretningsoffiserens interntelefon i E-tjenestens lokale hovedkvarter på Høybuktmoen, ifølge boken «I grenseland».