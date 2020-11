Den debuterte i forrige uke og har vakt stor oppmerksomhet. Med småbilen Spring går Dacia for første gang inn i klassen for elbiler. Og det gjør de med en modell de lover skal bli Europas billigste elbil.

Dette er naturligvis også en svært interessant nyhet i elbillandet Norge. Spring har plass til fire, bagasjerom på 300 liter og rekkevidde på inntil 225 kilometer.

Foreløpig vet vi ikke konkret hva den vil koste i Norge, men det er ingen tvil om at dette kommer til å bli en rimelig nybil.

Noe av "hemmeligheten" bak prisen, er at Spring er en relativt enkel og rimelig konstruksjon. Også at den skal bygges i Kina. Og akkurat det reagerer fagforeningene hos Dacias eierselskap Renault nå kraftig på.

Lån fra staten

– Vi er grunnleggende imot at Spring skal produseres i Kina. Dette er heller ikke i tråd med myndighetenes støtte til bilproduksjon og arbeidsplasser i Frankrike, sier Frank Daoust som er talsmann for fagforeningen CFDT, til bransje-nettstedet Automotive News.

Endel av bakteppet her er at den franske regjeringen ga Renault et større, stats-garantert lån i sommer. I likhet med resten av bilbransjen, har også Renault merket korona-pandemien svært godt. Det er kjent at de har jobbet med kuttplaner som blant annet har omfattet reduksjon i antall ansatte.

Vi har testet Dacia Duster – her kan du lese hva vi mener om den

Dacia har slått seg opp gjennom å tilby svært prisgunstige biler. Det skal de også gjøre når de begynner å selge elbil.

Rød klut

En del av avtalen rundt dette lånet, er at Renault forplikter seg til å ta med fagforeningene på råd. Det gjelder både for kutt i arbeidsstokken og for eventuell nedleggelse av fabrikker. Flere europeiske bilprodusenter sliter med at fabrikken deres nå ikke utnytter produksjonskapasiteten. Dermed blir det også veldig vanskelig å drive effektivt nok. Men å legge ned fabrikker er heller ikke enkelt.

For fagforeningene fungerer det da ikke uventet som en rød klut at biler skal bygges i Kina, og så eksporteres "hjem" til Frankrike og resten av Europa.

De argumenterer med at Renault i stedet bør bidra til at Frankrike blir et kraftsenter for elbilproduksjon. Også at det er alt annet enn miljøvennlig å transportere biler den lange veien fra Kina til Europa.

Her snakker vi sjelden bruktbil i Norge

Interiøret i Spring legger ikke skjul på at dette er en billig bil.

BMW fra Kina

Innad i bransjen blir dette sett på som ekstra interessant fordi det er ventet at vi vil se det samme med mange bilmodeller i årene som kommer. Ett av merkene som har vært svært tidlig ute her, er Volvo. Deres store sedan S90 blir allerede produsert i Kina, det gjelder også bilene som blir solgt i Norge.

BMWs kommende og elektriske SUV iX3 skal også komme fra Kina, det skal også Tesla Model 3, etter at Tesla på rekordtid har bygget fabrikk i Shanghai. I tillegg til disse kommer biler fra Kina-eide merker som Polstar, MG, Xpeng og BYD – for å nevne noen.

Første gang gikk vi tom for strøm – nå forsøker vi igjen

En Dacia som lader: Det kan komme til å bli en vanlig syn i Norge til neste år.

Sitte igjen med fossilbiler

Kina er allerede langt fremme på elbiler. Da er det kanskje ikke så rart at fagforeningene er ekstra bekymret for utviklingen de kommende årene.

Skrekk-scenarioet er at penger til nyutvikling og overgang til elektrifisering går til Kina, mens de europeiske fabrikkene blir sittende igjen med fossilbiler som risikerer å miste mer og mer av salget sitt fremover.

Med mindre de blir tvunget til å slå kontra, er planen til Renault å produsere Spring ved en fabrikk de driver sammen med kinesiske Dongfeng og alliansepartner Nissan, i byen Shiyan. Der lager de også elektriske Renault City K-ZE, som er bilen Spring er basert på.

Les mer om Spring: Vil mangedoble salget deres i Norge

Se video av nye Dacia Spring under: