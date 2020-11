,Høsten er her. Blader faller av trærne og det blir kaldere. Det er godt å være innendørs. Ikke bare for mennesker, men også for mus. Det er nå de trekker inn for å finne et lunt sted å overvintre.

I år er det i tillegg museår. De trekker ikke bare inn i hus og hytter. Garasjer og biler er også populære oppholdssteder for gnagerne. Selv om de er små, kan de gjøre svært stor skade.

Helt konkret kjenner vi til at de har gnagd i stykker bilseter og spist opp ledninger – med driftsstans og kostbare kortsluttinger som følge. Samt at de også har forsynt seg av bilens registerreim som de tydeligvis fant smakfull. Det endte med fullt motorhavari for en uheldig eier.

De kan med andre ord stelle i stand både mye og kostbart trøbbel for en uheldig bileier. Og nå er det ekstra mange av dem. De er garantert sultne i år også.

I år er det skikkelig muse-år og man bør passe på at man ikke får uønskede gjester i bilen.

Forebygg

Om man skulle være så uheldig å få gjenboere med små ører og lang hale som har «fest» i bilen, kan det dekkes av forsikringen.

– Ja, dette dekkes normalt av bilens kaskoforsikring om man har det. Det bekrefter Sigmund Clementz, som er informasjonssjef i If forsikring.

Han oppfordrer folk til å følge med og være litt ekstra på vakt akkurat nå.

– Absolutt. Det er nå de flytter inn. Vi har allerede fått meldt inn en del skader og kan bare bekrefte at det ser ut til å være museår i år, forteller han.

– Hva kan man gjør for å holde disse små gnagerne unna garasje og biler?

– Det beste tipset er å forebygge. Mange har for eksempel solsikkefrø til småfuglene stående i garasjen. Det er det flere enn småfugler som liker, for å si det slik.

– Poleringskluter, filler, svamper og slike ting som mange av oss har i garasjen er jo også yndet. Det å oppbevare slike ting i for eksempel tette plastbokser med lokk er ikke dumt. Rett å slett rydde litt og å gjør det som frister disse smågnagerne så utilgjengelig som mulig, råder Clementz videre.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i If forsikring, anbefaler å forbygge muse-skader ved blant annet å fjerne tilgangen til "godbiter" i bilen.

En av verdens mest solgte – men i Norge er den glemt

Fjern tilgangen til fristelsene

Om man finner muselort i garasjen er det ekstra viktig å være på vakt, så de ikke flytter inn i bilen.

– Igjen, tenk forebygging. Det finnes elektroniske muse-jagere å få kjøpt. Disse plugges rett i stikkontakten og lager en høyfrekvent lyd som skal skremme vekk skadedyrene. Ellers er jo en gode, gammeldagse musefeller «bankers». Disse finnes nå i mange ulike og varianter, også som eklektiske med batterier, om man ikke er komfortabel med de tradisjonelle med bøyle og fjær …

– Det er litt fristende å henvise til Musevisa av Alf Prøysen, som vi alle kjenner til. Der koser musene seg med et stykke dropspapir på julekvelden. Ikke la potensiell muse-mat som sjokoladepapir, matrester og smuler ligge i bilen. Det er mer enn nok til å friste smårollingene. Eller enda verre; glemme igjen en matpakke eller en sjokolade i bilen. Det kan fort bli «julekvelden». For musene er dette rett og slett en invitasjon inn. Sørg for å fjerne tilgangen til fristelsene etter beste evne, understreker han.

– Ha også jevnlig tilsyn. Sjekk i motorrom og lignende med lommelykt. Se etter gangeskader. Det er ofte ledningsisolasjon og støyisolasjon det gnages på først.

Her har prisene doblet seg de siste 10 årene

Vær rask med å melde som skader

– Og om det verste skjer, at man får muse-skader i bilen, hva gjør man da?

– Da er det kjempeviktig å melde fra til oss så fort som mulig. Før skaden blir for stor. Ikke vent og tro de flytter ut igjen av seg selv. For det gjør de neppe. De trenger en åpning på bare 6 – 7 millimeter for å komme inn. Får de inn hodet, klarer de å få med resten av kroppen også, forklarer informasjonssjefen videre.

– I biler som ikke brukes jevnlig kan de finn på å bygge bol for eksempel i varmeapparatet eller under baksetet og slike ting. Det er ikke hyggelig. Det er derfor det er så viktig å agere raskt, forklarer han videre.

– Og det kan også bli dyrt?

– Ja, definitivt. Vi har blant annet hatt eksempler på musegnagde ledninger som har ført til kortslutninger i en av bilens mange styreenheter. Prisene kan fort beløpe seg til mange titalls tusen kroner, avslutter Clementz.

Da er vi i alle fall advart. Det kan kanskje være smart å ta en ekstra sjekk i garasjen i disse dager...

Les også: Tester toppfarten – da holder det på å gå galt

Video: Dette er som å danse tango med ei fin dame ...