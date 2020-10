Til sykehus etter vill badekar-sex

Sesong 13 av Paradise Hotel er en av to sesonger spilt inn i 2020, og høstens deltakere har på mange måter tatt sex på TV til nye høyder.

To av de som har bydd på seg selv er Mathias Haukeland og Amalie Paulsen. De fant tonen inne på hotellet, og ga raskt blaffen i kameraene på soverommet.

Da kjæresteparet besøkte God kveld Norge, sammenlignet programleder Marte Bratberg spesielt én scene med pornografi.

Selv om seerne har vært vitne til flere sjokkerende scener, er det ikke alt som har blitt vist på TV. Nå forteller paret at produksjonen måtte gripe inn kort tid etter at de hadde sex i badekaret.

– Jeg fillerister henne

Paulsen forklarer at de får mye alkohol inne på hotellet, og at hun denne kvelden ble ekstremt full. På festen skulle hun nemlig bli båret av Alexander Elinoff (21), en av de andre deltakerne.

– Så ble jeg litt for vill, også mistet han meg i bakken så jeg slo hodet, forteller hun.

ÅPENHJERTIG: Paret ser tilbake på hendelsen med humor. Foto: Kristoffer Arnesen

Haukeland legger til at det tilsynelatende gikk fint, og at hun raskt reiste seg igjen. De to går så på rommet for å ha sex.

– Det tar helt av, jeg fillerister henne nærmest, sier Haukeland.

Etterpå legger Paulsen seg på sengen. Hun forklarer at hun føler seg dårlig og må kaste opp. Ifølge Haukeland var hun helt blek i fjeset.

– Så jeg blir nødt til å bære henne opp til produksjonen. Og da er det rett på sykehuset, hvor det viser seg at hun har hjernerystelse, sier 24-åringen.

Programleder Niklas Baarli legger til at det sikkert ikke hjalp med ristingen i dusjen.

– Nei, så vi gjorde det jo sikkert mye verre, sier Haukeland.

I videoen øverst i saken kan du se Haukeland og Paulsen snakke ut om hendelen.

Fosterstilling i dusjen

De to ble uoffisielt kjærester inne på hotellet, men veien dit gikk ikke knirkefritt.

En hendelse som har fått mye oppmerksomhet i høstens sesong, er en scene hvor Haukeland sitter gråtende i badekaret etter en krangel.

– Det er ganske følsomt, det er nesten så jeg begynner å gråte en gang til, ler Haukeland da han får se klippet.

I God kveld Norge-studio forteller de mer om opptrappingen til TV-krangelen. De to har nettopp blitt enige om at de er mer enn en flørt, men litt senere på kvelden blir drikkeleken «flasketuten peker på» initiert.

– Bettina sier at den flasken peker på skal kline med meg. Da den kommer på meg tenker jeg at dette er en drikkelek og er harmløst, forteller Haukeland.

Han velger å gjennomføre kysset og en krangel bryter ut mellom dem. Haukeland blir full av anger og trekker seg tilbake på hotellrommet og ender opp gråtende i dusjen.

Paulsen røper at hun egentlig var på vei ned på rommet for å kjefte mer på han, men da hun får se tilstanden hans får hun vondt av han.

Lang ventetid

Sesongen ble spilt inn i februar, så deltakerne har måttet vente lenge med å se seg selv på TV.

Haukeland og Paulsen kan fortelle at de nå har vært sammen i sju måneder.

– Da vi kom hjem skulle vi se hvordan det funket her, forteller Haukeland.

De to hadde planlagt at han skulle besøke Paulsen da de kom hjem.

– Det gikk bare to-tre dager, så klarte vi ikke vente lenger. Da vi så hverandre var vi solgt.

Paret var begge en del av høsten start-cast. Sesongen nærmer seg nå slutten, og paret er i skrivende stund fortsatt å se på skjermen. Finalen vil sendes 4. november.