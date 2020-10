Gjøvik stenger omsorgssentre for besøkende

Det opplyser kommunen på en pressekonferanse torsdag etttermiddag.

Over 250 personer er satt i karantene og 16 personer er nå smittet i kommunen.

Så langt torsdag er ingen nye tilfeller bekreftet.

– Vi oppfordrer bedrifter i større grad å ha hjemmekontor, sier ordfører Torvild Sveen.

– Vi har også bestemt å stenge omsorgssentre for besøkende, sier han.

Fire ansatte ved to omsorgssentre i kommunen er bekreftet smittet. Flere personer i avdelingene de jobber i, er satt i karantene.

Sveen sier at det ikke er grunnlag for å innføre ytterligere tiltak. Han sier at de vurderte å endre åpningstider i offentlige og private etater, men sier at de ikke har grunnlag for det.

– Det er ingen superspreder i området. Bruken av begrepet kom i en generell sammenheng, det er ingen superspreder i dette området, sier Sveen.

Uttalelsen hans kommer i forbindelse med at kommuneoverlege Siri Fuglen Berg ble sitert av Oppland Arbeiderblad tidligere i dag om at de fryktet en superspreder, men det stemmer ikke.