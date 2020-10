Wizzair-sjefen skuffet over Norge: – Jeg føler ingen kjærlighet

På dagens pressekonferanse ble Wizzair-sjefen spurt om han følte seg fiendtlig mottatt i Norge.

– Vel, jeg vil helt klart ikke sidestille det med en bryllupsinvitasjon. For når du blir invitert til et bryllup regner du med å føle litt kjærlighet, og akkurat den følelsen har jeg ikke nå, svarte József Váradi.

– Erna vil få øynene opp

Det er Wizzairs avvisende holdning til fagforeninger som har ført til flere boikottoppfordringer. På spørsmål om han ville tillate fagforeninger for de ansatte som opererte i Norge, hadde Varadi et forholdsvis uforpliktende svar.

– Vi respekterer lovene i hvert enkelt land. Fagforeningsspørsmål bestemmes av de ansatte, ikke av meg, og og ikke av folk fra utsiden, og jeg holder meg til det prinsippet. Hvis de ansatte bestemmer seg for å ha en fagforening, så er det deres valg, og jeg respekterer det, sa Wizzair sjefen, som også ble spurt om hva han synes om statsminister Erna Solbergs beslutning om å ikke fly med selskapet som privatperson.

– Jeg respekterer selvfølgelig hennes synspunkter, basert på den informasjonen som hun har fått, men når hun får øynene opp for hvilke verdier vi tilfører markedet, tror jeg hun vil endre mening, håper Varadi.

Selger med tap

Wizzair etablerer nå en base i Trondheim, og fra 17. desember vil de tilby billetter fra 99 kroner på rutene

Oslo - Ålesund

Oslo - Bodø

Trondheim- Stavanger

Trondheim - Bodø

Trondheim - Tromsø

Tromsø - Bodø

Tromsø- Stavanger

Så lave priser er utvilsomt et introduksjonstilbud, for selv Wizzair taper penger på det nivået.

– Vi opererer med en break even på 200 til 300 kroner, og med det er vi det klart mest effektive lavprisselskapet, sier Varadi. – Alle kan være lavpris, men du må også være lavkost. Idag ligger vi på en tredel av SAS i kostnader og på rundt halvparten av Norwegian. Og dette skyldes ikke at vi betaler dårligere enn andre, men at vi er effektive på andre måter, hevder konsernsjefen.