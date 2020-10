Ronaldo testet positivt for andre gang – mister Barcelona-kampen

Ni dager etter at Cristiano Ronaldo testet positivt for korona, har han nok en gang avgitt en positiv prøve.

Det skriver den portugisiske avisen Correio da Manhã.

Portugiseren går dermed glipp av Juventus' Champions League-oppgjør mot Barcelona 28. oktober.

Tirsdag var han ikke med da Juventus slo Dynamo Kiev 2-0 i gruppespillskampen i Champions League. Han var heller ikke med i Portugals landskamp mot Sverige 14. oktober.

Ronaldo spilte landskamp mot Spania 7. oktober og Frankrike tre dager senere.

35-åringen har tidligere blitt beskyldt for å ha brutt karantereglene av Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora. Han beskrev Ronaldo som «arrogant».

Portugiseren nektet for å ha brutt protokollen og garanterte at han gjorde alt innenfor loven.

– Jeg fulgte alle protokollene og har god samvittighet, sa Ronaldo.

Ifølge avisen Gazzetta dello Sport etterforskes sju Juventus-spillere, inkludert Ronaldo, av Torino-politiet. De risikerer bøter om de blir funnet skyldig i å ha brutt karantenereglene.

I henhold til italiensk lov skulle de ha selvisolert seg på et hotell i Torino fordi to klubbansatte hadde testet positivt for korona. Juventus har hevdet at Ronaldo ikke har brutt noen regler.

«Cristiano Ronaldo returnerte til Italia i et ambulansefly som ble godkjent av helsemyndighetene på forespørsel fra spilleren. Han vil fortsette sin isolasjonsperiode hjemme», skrev klubben.