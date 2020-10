Siktet for drapsforsøk på pub

En mann i 20-årene samtykker til varetektsfengling etter at en mann i 30-årene ble alvorlig skadet etter en knivstikking på en pub ved Årvoll senter i Oslo denne uka.

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde inne på senteret klokken 19.35 tirsdag kveld. Bakgrunnen for voldshendelsen, som skjedde inne på en pub, er ukjent for politiet.

Mens offeret for knivstikkingen ble kjørt til operasjonsbordet på Ullevål, ble en mann i 20-årene pågrepet like i nærheten.

Mannen er siktet for drapsforsøk, men er foreløpig ikke avhørt av politiet.

Politiadvokat Ida Fengsrud ba torsdag om at han varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. Siktede har samtykket til fengsling og at rettsmøtet avvikles som kontorforretning.

– Fornærmede er utenfor livsfare, opplyser Fengsrud til TV 2.

Hun sier videre at det ikke virker å være en kjent relasjon mellom fornærmede og siktede, men at det var en hendelse forut for voldsepisoden.

Siktede forsvares av advokat Simen Skjønsberg. Han ønsker ikke å kommentere saken.