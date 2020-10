Elden om Bertheussen-etterforskningen: – Det sa man også i Fritz Moen-saken

Elden holder torsdag ettermiddag sin prosedyre i saken.

Hans klient Laila Bertheussen står tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot profilerte politikere. Hun nekter straffskyld og enhver kobling til tiltalen.

Elden sier retten må være oppmerksomme på at det ikke finnes direkte bevis for at Bertheussen har begått handlingene hun er tiltalt for, men at det kun dreier seg om en lang rekke indisier som knytter Bertheussen til handlignene.

– I denne saken finnes det for eksempel ingen DNA-bevis eller fingeravtrykk som knyttes til Bertheussen, sier forsvareren.

Trekker inn Fritz Moen

Elden sier videre at han er kritisk til hvordan påtalemyndigheten har ført som et bevis at trusselhendelsene stoppet etter at Bertheussen ble pågrepet i mars 2019.

Elden var selv med da Fritz Moen ble frikjent for drap han ikke hadde begått.

FRIKJENT: Fritz Moen ble frikjent i 2004 etter å ha sonet 18 år i fengsel for drapet på Sigrid Heggheim 27 år tidligere. John Christian Elden (til høyre) var Moens forsvarer. Foto: Heiko Junge

– Man sier at forholdene stoppet da Bertheussen ble arrestert. Det sa man også i Fritz Moen-saken. Det holdt i 25 år, til man fant den andre gjerningsmannen. Her er problemstillingen at den eller de som står bak brev og branner sluttet på et tidspunkt der Bertheussen ble arrestert og Wara trakk seg fra offentlighetens lys, sier Elden.

Han spekulerer på om kanskje de mulige gjerningspersonene hadde oppnådd det de ville.

– Det er ikke noe mystisk i at det stoppet, hvis det stoppet. Det har kommet flere brev senere som aktor ikke har tatt inn i tiltalen, sier forsvareren.

Diagnosebeskjed på veske

Laila Bertheussen har blitt notorisk for å skrive beskjeder på veskene sine.

Torsdag morgen møtte hun opp med en veske der det sto «Jenta som lekte med Elden», med en tydelig referanse til sin forsvarer.

DIAGNOSEVESKE: Laila Bertheussen stiller stadig med ny veske i retten. Foto: Ole Berg-rusten

Etter lunsj kommer Bertheussen med en ny veske. Denne gangen med det tekniske uttrykket for en psykiatrisk diagnose.

«ICD-10 301.50» står det på vesken, i tillegg til mange emojier som blant annet gråter og kaster opp. ICD-10 301.50 er diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse.



Forklart seg gjennomgående

Advokat Elden mener Bertheussen har svart på alle spørsmål, og har vært samarbeidsvillig i rettssaken, og at det må regnes i hennes favør.

Aktoratet har vist til at Bertheussen ikke ville forklare seg før hun fikk innsyn i saksdokumenter. Elden mener det ikke er unaturlig.

– Hadde hun forklart seg for politiet i oktober, hadde hun antagelig fått samme kritikk, at hun bare forklarte seg etter å ha sett saksdokumentene, sa Elden.

Aktoratet ba om to år

Torsdag før lunsj ba aktoratet om at Bertheussen dømmes til to års fengsel. Statsadvokat Ranke la frem påstanden etter en grundig gjennomgang av tidligere dommer for lignende domfellelser.

Han beskrev påstanden som streng, men konservativ.

– Tenk om det var et kjent kriminelt miljø som sto bak. Den påstanden ville blitt langt strengere. Den ville blitt «peanuts», sa Ranke.

– Viser ingen empati

Ranke sa i sin prosedyre at det tidligere har vært om lag 90 dagers fengsel for enkeltstående trusler mot demokratiet. I denne saken derimot, mener Ranke at det er mange skjerpende omstendigheter.

Statsadvokaten mener antall trusler, det at truslene har vært godt planlagt må tillegges vekt i straffutmålingen, om Bertheussen blir kjent skyldig.

Han la også vekt på at han ikke har sett spor av at Bertheussen viser empati til de fornærmede i saken. Normalt vil det være straffeformildene om tiltalte utviser anger eller empati.

– Hun har ikke erkjent straffskyld, så hun kan kanskje ikke vise anger, men det er ikke unaturlig å vise empati med mennesker som er utsatt for trusler, sa Ranke.