«Først Drillo, så Høgmo. Selvsagt kan Lagerbäck også få sparken»

For når sterke personligheter med store ambisjoner møtes, så oppstår det alltid friksjon på veien mot målet.

Det er naturlig. Og det er for så vidt ikke så farlig at det gjør det heller.

Men:

Hvis man håndterer det dårlig, så kan det fort bli trøbbel. Skikkelig trøbbel.

For det er mange typer bråk som kan skape problemer på lang sikt. Fuktige byturer anført av Myggen og Henning Berg er så sin sak. Det er likevel mye som tyder på at det Lars Lagerbeck står overfor nå er langt vanskeligere å håndtere.

Mer om det senere.

For når det koker, er det noen ganger greit å se på hva fortiden har lært oss.

I norsk landslagshistorie er «slagene i Drammen» den mest dramatiske enkelthendelsen. Munnhuggeri og spytting på trening endte med at Carew dundra løs på John Arne Riise med bare nevene på spillerbussen.

Foran øynene på sjokkerte lagkamerater og pressefolk på utsiden av bussen.

Nils Johan Semb hadde knapt noe annet valg enn å sende Carew rett ut av troppen.

Mange var likevel kritiske til måten saken ble håndtert på internt før hjemsendelsen. Og det inntrykket slapp aldri taket.

Carew selv følte seg som syndebukk. Og spillerne var delte i synet på om det var riktig å holde Norges beste spiss utenfor på den måten. Hele saken ble liggende som en klam hånd rundt alt landslaget gjorde den høsten. Og det bidro sterkt til at Norge ikke greide å kvalifisere seg til EM i Portugal året etter.

Et par år tidligere gikk daværende fotballpresident Per Ravn Omdal ut mot den samme spillergruppa. Etter en mildt sagt elendig kamp i Finland på sensommeren 2000, snakket Omdal med Nils Johan Semb om at han ville gi gutta verbal stryk på sin tradisjonelle tale ved middagsbordet etter kampen.

Da Semb ga klarsignal for det, så var den veltalende og sjarmerende Omdal snar og be.

Hvis dere ikke synes det er gøy å spille med flagget på brystet, kan dere heller begynne å spille tuba. Per Ravn Omdal, tidligere fotballpresident

Han hudflettet spillerne for innsatsen i kampen, og avsluttet med:

– Hvis dere ikke synes det er gøy å spille med flagget på brystet, kan dere heller begynne å spille tuba.

Spillerne med Carew og Riise i spissen satte de finske hjortemedaljongene i halsen, og det tok ikke lang tid før utskjellingen nådde mediene.

Det ble skikkelig bråk.

Det hører med til historien at Omdal også fikk et samlet Korps-Norge etter seg. For å bøte på dette slapp alle med tuba gratis inn på Ullevaal stadion i den påfølgende landskampen.

Men all hornblåsingen hjalp ikke laget som spilte en ny nitrist 0–0-kamp mot Armenia i det som ble en elendig opptakt til en katastrofalt dårlig VM-kvalik for Sembs meritterte gutter.

For negativitet har en tendens til å bite seg fast i et lag når det først dukker opp kontroverser.

I 2008 forsov Steffen Iversen seg til en landslagstrening som startet kl 12. Fylla hadde skylda, og han ble han selvsagt sendt rett hjem av Åge Hareide.

Ingen var uenige i den reaksjonen.

Men episoden ble på mange måter stående som symbolet på en spillergruppe og et landslag i oppløsning. Laget ristet det aldri av seg.

Det kulminerte med at Åge Hareide ga seg som landslagssjef rett før jul samme året, bare uker etter at kontrakten var fornyet.

I 2015 fikk Per Mathias Høgmo både media og spillerne mot seg etter et kontroversielt laguttak mot Ungarn i den siste play off-kampen for EM.

At han startet den viktige kampen der vi måtte score uten spiss, vakte stor oppsikt.

TV 2 avslørte i etterkant at han hadde ombestemt seg rett før uttaket. Han utsatte spillermøtet på kampdagen med ti minutter, og skapte usikkerhet i spillergruppa.

Høgmo greide aldri å vinne tilbake garderoben etter dette, og fikk sparken som landslagssjef under et år etterpå.

Nå står Høgmos etterfølger ved et lignende veiskille.

Og det blir spennende å se hvordan Lagerbäck håndterer dette videre. Svensken har i dag tatt selvkritikk på at han ga et verbalt slag langt under beltestedet til Alexander Sørloth. Det er en god start, men det er slett ikke sikkert at det er nok.

La oss ikke bli historieløse.

Selv om man går med et generelt inntrykk av at det sitter langt inne å gi en trener sparken i Norge, så fikk svenskens to forgjengere faktisk fyken av NFF.

Først Drillo, og så Høgmo. Og selvsagt kan Lagerbäck også få sparken.

Foreløpig har kapteins-teamet gitt sjefen sin støtte. Men det lukter litt brannslukking av denne pressemeldingen. Jeg har fortsatt til gode å høre en norsk landslagsspiller si noe negativt om sjefen sin i media FØR han er borte.

Og jeg tviler på at jeg vil oppleve det før jeg går av med pensjon.

Det er lett å forstå at Lagerbäck vil vise hvem som er sjefen. Og det er helt greit i seg selv.

Men han er nødt til å ta inn over seg at de som er under han i hierarkiet synes at måten han gjør det på er ryddig og fair.

For hvis en sjef først får spillergruppa mot seg, så er det alltid spillerne som vinner til slutt.

Alltid.

Det beste eksemplet på dette internasjonalt så vi under fotball VM i Sør-Afrika i 2010. Da streiket de franske spillerne under mesterskapet på grunn av en intern konflikt med sin egen trener Raymond Domenech.

Det endte selvsagt med sportslig katastrofe. Men spillerne fikk i alle fall fjernet sjefen.

Bråket startet også en stor opprydning som endte i at Frankrike ble verdensmestre bare åtte år senere.

Dette er kanskje dette beste eksempelet i nyere tid på at det ofte lønner seg å komme til bunns i problemene, rydde skikkelig opp og stake ut en ny kurs sammen, før man går videre.

Om den opprydningen vi ser nå her hjemme vil føre til at Lagerbäck må gå, og at Norge starter på ny frisk med Ståle Solbakken vil bare tiden vise.

Det blir nok noen flere runder med mer eller mindre musikalske utblåsninger før vi får svaret på det.

Dersom dette faktisk ender med at Lagerbäck får sparken, så kan han jo alltids begynne å spille tuba.