Nå er prisen kuttet med 240.000 kroner

Første gang jeg fikk se Toyota Supra var på bilutstillingen i Paris i 2018. Jeg fikk hakeslepp!

Første gangen jeg fikk kjøre en Toyota Supra var, tilfeldigvis, også i Frankrike. Nærmere bestemt på Le Mans-banen.

Der fikk jeg, som en av svært få nordmenn, kjøre to fulle runder på verdens mest kjente racerbane. Der fikk vi testet toppfarten, også!

Spesielt? Det kan du banne på! Både bilen og banen.

I disse Covid-19-tider, er det selvsagt helt slutt på alle slags eksotiske opplevelser. Men heldigvis finnes det fortsatt spennende nye biler. I Norge.

Nå er tiden moden for en ny debut i Supra. Vi har fått hendene på den nye innstegsmodellen – som har en 2-liters motor, med lavere effekt.

Resultatet av lavere effekt er lavere avgifter. Dermed blir Supra plutselig oppnåelig for langt flere. Prisen kuttes med solide 240.000 kroner!

Supra er som du kanskje vet et samarbeidsprosjekt mellom BMW og Toyota. BMW leverer plattform og motor. Toyota tar seg av design og chassis.

3-literen i topputgaven har 340 hk. 0-100 km/t tar kun 4,3 sekunder. 2-literen er på 258 hk – og sprintøvelsen til 100 km/t går unna på 5,2 sekunder. Begge bilene med launch control.

Hmm. Da er jo 2-literen betydelig tregere, tenker du kanskje? Men vent litt – for det er noen gode argumenter for at innstegsmodellen faktisk er det mest sportslige alternativet ...

Hva er nytt?

Den store forskjellen er altså motoren. 2-literen på 258 hk har et dreiemoment på 300 Nm. Akkurat som storebroren på 3 liter, er også denne hentet fra BMW.

Men i motsetning til 3-literen, er denne firesylindret. Det gjør naturligvis noe med gangen på motoren og ikke minst lyden. Noe av det vi liker veldig godt med den største motoren, er nettopp lydbildet.

Mindre motor, betyr også lavere vekt. Mens Supra med 3-liter veier inn til 1.495 kilo, er den med 2-liter kun 1.395 kilo. Det er 100 kilo spart! I dagens bilverden er alt under 1,4 tonn veldig lite.

For øvrig er testbilen lakkert i gult, har svart diffusor bak, gun metal-felger og svarte detaljer på spoilere og speilhus. På norske høstveier er dette intet mindre enn perfekt farge på denne bilen!

Det er vanskelig å ikke ta en spontan biltur, når dette er utsikten fra kjøkkenvinduet.

De mørke felgene er mindre enn på Supra med 3-liter. Her er det 18" – i stedet for 19".

Èn ting vi har diskutert litt i Broom-redaksjonen er de falske luftinntakene. For eksempel de stående "slissene" under frontlyktene – og det samme på hoftene, rett bak dørene. Det ser barskt ut. Men hvorfor er de tette? Da blir det liksom så meningsløst. De kunne i alle fall vært åpne – og latet som de hadde en funksjon...

Hva er styrker og svakheter her?

Det er bare å innse at frasparket blir annerledes når du har 82 hk mindre. Heldigvis er det også 100 kilo mindre å dra på. Resultatet er at Supra føles enda mer kjøreglad i svingene. Med motoren dyttet så langt mot midten som mulig, har den også 50/50 vektfordeling. Balansen er nydelig.

Vi har kjørt en god bunke sportsbiler i høst – men det er få som byr på like mye kjøreglede som denne. Den vil gjerne slenge med rumpa hvis du gir mye gass i lav hastighet. Men i høy hastighet, gjennom svingene, er det ingen dramatikk. Bare lassevis av grep og en bil som oppleves stødig og kapabel. Er du i humør, kan den fort bli leken, også.

Ideelt sett skulle vi kanskje hatt 19" felger. Men det blir nok en smakssak.

Styrefølelsen er slik vi husker fra toppmodellen. Direkte. Følsom. Akkurat passe tung.

Det du skal være litt obs på, er at dette er ganske kompromissløse greier. Selv uten å være i Sport-programmet, føles den stiv, hard og lite komfortabel. Særlig fartsdumper og dårlig asfalt blir fort slitsomt.

Støydempingen er heller ikke den beste. Både vind og dekkstøy blir etter hvert litt påtrengende.

Testbilen har heller ikke Harman & Kardon-stereoanlegget. Standard-anlegget er ikke så mye å skryte av, så du får ikke skrudd opp volumet på musikken uten at det blir masete.

Du kan få head up display (HUD) på Supra. Det ville vi investert i. Her brukes det glimrende systemet fra BMW. Testbilen har det ikke, og det er et savn. Både ved bruk av telefon, navigasjon, radio/media og for å følge med på speedometeret, er HUD nyttig.

Skjermen på dashbordet er fortsatt litt klønete plassert. Den gir mye gjenskinn, og kunne vært vinklet mer mot sjåføren, og helst vippet litt nedover. Da hadde problemet med gjenskinn blitt betydelig mindre.

Hjulbuene bak er brede og frekke. Gromt!

Denne har mange ventet lenge på

Hva koster den?

Startprisen er 644.000 kroner. Det er altså rundt 240.000 kroner lavere enn samme bil med 3-literen på 340 hk.

Hvem er konkurrentene?

Det er strengt tatt ikke så mange å måle den mot. Men BMW har jo en bil som deler plattform og motor: Z4 s30i.

Oppskriften på disse to er egentlig ganske lik – bortsett fra at BMW-en er en cabriolet.

Interiøret føles intimt, men ikke for trangt. Du sitter lavt. Men uten røde detaljer blir det fort litt mørkt og monotont.

Vil naboen bli imponert?

Vår erfaring er at ikke bare blir naboen mektig imponert. Det blir omtrent alle andre du treffer, også. Testbilen stopper trafikken, får folk til å gå på lyktestolper og barn til å peke og vinke. Moro!

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan bileierne selv fortelle hva de synes om bilen sin - både nye og brukte biler. Vi har allerede fått inn over 9.000 omtaler. 588 av disse er knyttet til Toyota.

Gå gjerne inn og legg igjen en egen omtale her! Det er fort gjort.

Går det an å ikke elske dette designet? Også i den fargen!

Broom mener:

Fortvil ikke. Det er ingen nedtur å ende opp med Supra i kombinasjon med 2-liters firesylindret motor. Motoren er frisk og gir et godt fraspark.

I tillegg har bilen mer enn beholdt de gode kjøreegenskapene. Faktisk er akkurat det blitt enda bedre!

Det tamme lydbildet lar seg løse med litt modifikasjoner, og plutselig har du en bil som både ser, høres ut som og definitivt oppfører seg som en hardcore sportsbil!

Toyota Supra 2.0 Sport Motor: 2-liter, R4 Effekt: 258 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 5,2 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,74 l/mil Bagasjerom: 290 liter Vekt: 1.395 kg Lengde x bredde x høyde: 437 x 185 x 129 cm Pris: Fra 644.000 kroner

Visste du at?

– Dagens generasjon av Supra er den femte i rekken.

– Generasjon fire hadde en sentral rolle i Fast & Furious-filmene.

– Toyota har lange sportsbil-tradisjoner. Den kanskje vakreste bilen de har laget er 60-tallsikonet GT200.

Skjermen på toppen av dashbordet er av og til vanskelig å lese.

