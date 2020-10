«Fast and Furious» er ved veis ende

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den niende filmen i «Fast and Furious»-rekken ventes allerede neste år. Nå planlegges det å lage en siste film i to deler, så er det pirrende bil-eventyret over.

Allerede i 2001 kom den første actionfylte «Fast and Furious» filmen. Nå nærmer det seg starten på slutten for det lange eventyret.

BBC melder at det hele skal avsluttes med to filmer, som blir den 10. og 11. filmen i rekka. Filmene innebærer én historie som blir fordelt i to filmer.

De to siste filmene skal fortelle en stor, felles historie som vil gjenforene alle de kjente karakterene i serien.

Til nå rommer franchisen hele åtte filmer, og den niende kommer på kino i mai 2021. På grunn av koronapandemien har filmen blitt satt på vent et år før den kan komme på kino.

«Fast and Furious» ble først møtt med negativ kritikk før serien utviklet seg til å bli veldig populær. Her er Paul Walker sammen med Vin Diesel fra den syvende filmen. Foto: Jaimie Trueblood

Fra latterliggjøring til suksess

Da den første filmen, under navnet «The Fast and the Furious», ble utgitt ble den latterliggjort og flere hadde ikke særlig tro på filmen.

«The Fast and the Furious... Lever knapt nok opp til tittelen,» sa Entertainment Weekly om filmen.

Det var ikke før den fjerde filmen kom i 2009 at det begynte å se mer lovende ut for de godt kjente bil-filmene.

Film nummer syv, som kom ut i 2015, ble den mest vellykkede filmen av så langt åtte filmer. Den tjente de hele 1,5 milliarder dollar på, mens totalt har filmene dratt inn 5,7 milliarder dollar i hele verden.

Paul Walkers død

Skuespiller Paul Walker døde i en bilulykke. Foto: Andrew Medichini

Film nummer syv fikk også ekstra oppmerksomhet etter at en av skuespillerne, Paul Walker, døde mens innspillingen pågikk. Walker døde i en bilulykke da han satt på i en venns Porsche. Føreren mistet kontroll over bilen og de krasjet inn i et tre. Bilen tok også fyr og eksploderte.

Ettersom innspillingen av den syvende filmen ikke var helt ferdig måtte Walkers bror, Cody Walker, ta over rollen. I tillegg ble slutten av filmen en hyllest til den avdøde skuespilleren.

Filmene har ikke bare blitt populære de siste årene på kinolerretet. Det har også blitt skapt en animasjonsserie på Netflix under navnet «Fast & Furious Spy Racers».

I tillegg finnes det også ulike videospill og liveshow basert på den populære franchisen.