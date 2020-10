Det norske bilmarkedet har vært gjennom store endringer de siste årene. Mye av det handler om overgangen til elbiler. Men det er ikke bare typen biler vi velger som har endret seg. Det har også skjedd mye med selve kjøpsprosessen.

Tesla har stått for et lite jordskjelv her (også). Plutselig satt norske kunder og konfigurerte og bestilte nybilen sin på nett – gjerne uten å ha sett eller kjørt den først.

Men Tesla er langt fra de eneste. Det snakkes om digital kjøpsprosess hos svært mange nå. Kanskje er ikke lykken likevel å ha et digert og fancy utstillingslokale med glass og marmor, lounge og dyr kaffemaskin (og veldig mange ansatte).

Ikke bilbutikk...

Det tar tid å endre en bransje som kan være temmelig konservativ. Derfor er det gjerne hos de nye aktørene vi ser mest nytenking. Som Tesla – og som Polestar, som akkurat nå kan feire at de har vært i Norge i ett år.

Da åpnet de opp i Oslos mest populære og luksuriøse shoppingstrøk. Blant en rekke designerbutikker, var det plutselig en bilbutikk. Eller forresten: Det ordet bruker Polestar absolutt ikke. De kaller det Space, og understreker at det blant annet ikke skal være noen form for aktivt salg her.

Her er det like før Polestar åpner dørene, i oktober 2019.

Ingen provisjons-selgere

– I begynnelsen var det mange som stusset på lokasjonen, for man må vanligvis ut av byen når man skal se på bil. Men det er en viktig del av hvem Polestar er; vi skal være der kundene er. Det skal være enkelt og lavterskel å komme på besøk til oss, sier Asif Rana, som har tittelen Space Manager i Oslo.

Polestar-konseptet er slik: Bilene selges ikke fra Space, ansatte drives ikke av provisjon og selve kjøpet gjør du heldigitalt hjemme, på hytta eller hvor enn du måtte være.

Slik ser det ut inne i Polestars Space. Å si at det er en smule minimalistisk, er vel ikke å ta hardt i...

Feirer med kunst

– Målet med et Polestar Space er å kunne gi kunden en opplevelse av hvem vi er som merkevare, og det mener vi kun kan gjøres ved å fjerne kjøpepresset man ofte opplever hos bilforhandlere. Tilbakemeldingene vi får på konseptet et utelukkende positive, sier Rana, i en pressemelding.

Da Polestar åpnet sitt Space i Oslo, var dette det første i Europa. Gjennom året som har gått, har de hatt 54.000 besøkende innom. Ikke verst for en "bilbutikk"!

Ikke bare er det ett år siden Polestar Space Oslo åpnet. Det er også tre år siden Polestar 1 ble vist for første gang og markerte begynnelsen på reisen til Polestar. For å feire markeringene får Space Oslo besøk av en one-of-a-kind, håndmalt Polestar 1, malt av den amerikanske kunstneren Tristan Eaton.

Polestar feirer jubileumet med et kunstverk av amerikanske Tristan Eaton. Det får du nå mulighet til å beundre i deres Space.

Åpner tre nye steder

– Markeringer og feiringer i år er noe begrenset, men vi ønsket å gjøre noe spesielt. Kunstverket er en fusjon mellom Polestar og Tristan Eaton, og i nydelig kontrast til de stramme, rene linjene som preger både Polestar 1 og Space. Det er en fin markering av jubileene, sier Joakim Lien som er markedssjef i Polestar Norge.

Polestar åpner for øvrig ytterligere tre Polestar Space i Norge, i november og desember 2020. Disse befinner seg i Stavanger, Trondheim og Bergen.

