Pernille (8) ble frastjålet 2000 kroner fra lommeboken. – Dersom en voksen har tatt pengene, har jeg én beskjed: Ta deg sammen! Man stjeler bare ikke fra et barn, sier Pernilles far.

Tirsdag ble Pernille Støle Karlsen (8) og en venninne med Pernilles mamma til Fritzøe Brygge i Larvik etter skoletid.

Mens mamma, Beate, var på matbutikken og handlet, satt Pernille og venninnen på en benk utenfor og koste seg med en is.

Pernille følte seg selvstendig da hun hadde med sin egen rosa lommebok på turen. Men det mamma ikke visste, var at datteren hadde med seg alle sparepengene i den søte kaninlommeboken.

Det var Østlands-Posten som først omtalte saken.

Lette over alt

Da isen var oppspist og matvarene vel på plass i bilen, satte de tre kursen hjemover.

I bilen oppdaget Beate at det var noe som manglet. Pernilles lommebok. Den var borte. Åtteåringen måtte ha lagt den igjen på benken da de spiste is.

Mamma satte kursen tilbake til butikken. Men lommeboken lå ikke på benken utenfor. Kanskje hun hadde mistet den da hun var en tur inne i butikken?

De ansatte på Meny-butikken tok Beate på alvor var svært behjelpelige. De lette både under og over hyllereoler, men ingen lommebok var å se.

Plutselig kom en ung kvinne løpende mot Beate med det som helt klart måtte være Pernilles iøynefallende lommebok. Hun hadde funnet den inne på senterets toalett.

Har spart over lang tid

Takk og lov, nå blir Pernille glad, tenkte Beate. Helt til hun kom ut på parkeringsplassen og åpnet lommeboka. Den var tom.

– Pernille hadde spart over lang tid. Alt av bursdagspenger, ukelønn, samt 100-lappen fra besteforeldrene før ferien. Med smått og stort hadde hun 2000 kroner i den lommeboka, sier pappa Eric Støle Karlsen til TV 2.

Det var med tungt hjerte foreldrene måtte gi de dårlige nyhetene til åtteåringen.

Med tårevåte øyne spurte hun foreldrene: – Er pengene borte? Er alle pengene borte?

Hard lærepenge

Pernille ble kjempelei seg. Mens pappa Eric ble forbannet på den eller de som har stjålet pengene.

– Over lang tid har vi forsøkt å lære Pernille at man ikke bare kan få det man ønsker seg. Man må være tålmodig og spare, litt etter litt, sier Støe Karlsen.

Faren sier at Pernille har fått seg en hard lærepenge, at hun må passe på tingene sine og ikke ta med seg så mye penger en annen gang.

Foreldrene er også klare på at de skal erstatte datterens tapte penger, men Støle Karlsen klarer ikke å kvitte seg med tanke på hvem som kan stjålet fra datteren.

– Det er jo helt åpenbart at en rosa lommebok med en kanin på er et barns. Og hvem stjeler egentlig penger fra et lite barn? spør Eric.

Holdningsprat

Han håper at foreldre kan man kan bruke dette eksempelet til å ta en prat med sine egne barn. Snakke om hvilke holdninger man har sin egen familie.

– Å ta praten rundt kjøkkenbordet: Hva man selv ville ha gjort dersom man hadde funnet denne lommeboken? Er det ikke naturlig å levere den inn på butikken eller til politiet? Eller er det for eksempel greit å snike på bussen? Hvor går egentlig grensa mellom rett og galt? sier Støle Karlsen.

Og dersom det er en voksen som har stjålet åtteåringens penger, har Støle Karlsen klar beskjed: Ta deg sammen! Man stjeler bare ikke fra et barn!

– Forkastelig

Professor i filosofi Espen Gamlund ved universitetet i Bergen, som jobber mye med etikk og moralfilosofi, syns det er forkastelig at noen stjeler penger fra et barns lommebok.

– Vi lærer jo våre egne barn at man ikke skal stjele andres ting og da er det ille når noen stjeler barns penger. Enda verre er det når det er et barn som har spart opp disse pengene over lang tid, sier Gamlund.

Professoren er opptatt av moralfilosofi og etikk, og ikke minst hvordan vi oppfører oss mot hverandre i det daglige.

– Enkelte tenker at dersom ikke noen oppdager at man stjeler, er det ikke noe problem. Men vi kan jo håpe at personen som har gjort dette kjenner på skammen av å stjele fra et barn, og leverer tilbake pengene og beklager, sier Gamlund.