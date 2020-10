Prinsesse Märtha Louise får egen dokumentarserie på TV 2

Dokumentarserien har fått navnet «Märtha», og skal bli sendt på TV 2 i 2021.

Innspillingen har akkurat startet, og prinsessen ser på serien som en anledning til å vise frem livet slik det egentlig er.

– Jeg er en offentlig person, og pressen skriver mye om meg. Denne serien er en mulighet til å vise frem min tilværelse på en annen og ny måte, sier Märtha Louise (49) i en pressemelding fra TV 2.

Et unikt innblikk

TV 2 lover at seerne vil få et unikt møte med prinsessen slik de aldri har opplevd henne før. Serieskaperne vil følge Märtha Louise tett både privat og på jobb.

– Det har vært viktig for meg at dette ikke er et TV-prosjekt som jakter på sensasjoner. Jeg kan godt åpne meg foran kamera, men jeg er samtidig opptatt av ærlighet og at man ikke bidrar til spekulasjoner om meg og mitt liv, sier prinsessen i pressemeldingen.

Hun forteller videre at 2020 har vært et krevende år for hele familien.

– Det viktigste jeg gjør er å være til stede for døtrene mine. Vi er jo en familie i sorg, og i tillegg er vi blitt veldig isolert, som de fleste andre i Norge. Vi har derfor så vidt kommet i gang med innspillingen, forklarer hun.

Prinsessen ønsker ikke å stille til intervju med TV2.no, eller utdype sitatene utover det som står i pressemeldingen.

– En prinsesse som går sine egne veier

Programredaktør i TV 2, Katrine Haldorsen, sier i samme pressemelding at hun er utrolig glad for at prinsesse Märtha Louise har gitt TV 2 den unike tilgangen.

– Prinsesse Märtha er et menneske vi tror vi kjenner, og som mange har sterke meninger om. Derfor er det ekstra fint at hun nå har sagt ja til å dele livet sitt med seerne, sier Haldorsen.

Serien produseres av produksjonsselskapet Mothership for TV 2. Programdirektøren fortsetter med å si at hun gleder seg til å vise frem dokuserien til det norske folk.

– I denne eksklusive dokumentaren blir vi bedre kjent med en prinsesse som går sine egne veier, og et innblikk i hvordan det er å bli født inn i et liv med alles øyne rettet mot seg. Vi ser virkelig frem til å vise denne serien på TV 2 og TV 2 Sumo neste år, avslutter Haldorsen.

Tøft år

Det siste halvannet året har prinsessen vært mye omtalt i media, etter at hun i mai 2019 bekreftet at hun hadde funnet kjærligheten med den amerikanske sjamanen Durek Verrett (45).

Kun få dager senere stilte de for første gang opp som par på direktesendte God morgen Norge på TV 2.

Prinsessen er bosatt i Lommedalen i Bærum med døtrene Maud Angelica Behn (17), Leah Isadora Behn (15) og Emma Tallulah Behn (12).

For ganske nøyaktig én måned siden avslørte hun at Durek også var på plass i Norge. På selveste 49-årsdagen overrasket amerikaneren prinsessen på døren, etter seks måneder fra hverandre grunnet koronapandemien.

Snakket ut om dødsfallet

Denne uken åpnet de begge opp om omkring Ari Behns dødsfall, da prinsessen gjestet Verretts podkast «Ancient Wisdom Today».

I løpet av den tre og en halv timer lange samtalen, sa prinsessen at fokuset i den tunge tiden har vært hennes og Behns tre felles døtre.

– Jeg har vært fokusert på barna mine og gå gjennom healingen etter hans dødsfall. Det har vært den tøffeste tiden i livet mitt. Sakte, men sikkert, prøver vi å komme oss på bena igjen.

Ari Behn tok livet sitt første juledag i fjor. Kongefamilien har i etterkant fått mye ros for åpenheten omkring dødsfallet.