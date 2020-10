Hangeland: – Et fryktelig nederlag for landslaget

Brede Hangeland stusser over at det ikke var noen litt mer voksne i rommet.

Tidligere landslagskaptein og nåværende TV 2-ekspert, Brede Hangeland, er glad for at det kokte innad i landslagsmiljøet etter den bitre playoff-tapet mot Serbia.

Men han er forbauset over at situasjonen nå har eskalert til det punktet at Lars Lagerbäck i dag hevder Alexander Sørloth gikk over en grense han aldri har opplevd i løpet av sine 30 år som landslagssjef.

– Overordnet synes jeg det er et godt tegn for gruppen at det er høylytte diskusjoner, at det krangles og vises skuffelse etter den kampen. Det ville vært svakt om dette bare ble forbigått med et «ja, ja» og et skuldertrekk.

– Men at det har boblet opp en så heftig diskusjon, og at ingen har klart å roe det hele ned, overrasker meg veldig. Enten av dem som sto i krangelen, eller av noen av de andre i rommet. Nå vet jeg hvordan sånne seanser er: 80 prosent av de som er der, ønsker at de kunne falle ned i et hull eller ser på skolissene sine. Men at det ikke var noen litt mer voksne i rommet - det overrasker meg, sier Hangeland.

– Flåsete og patetisk

Den vanligvis så sindige Lagerbäck har innrømmet at han lot seg provosere såpass mye av Sørloth at han rippet opp i en to år gammel bom på åpent mål mot Kypros. Samtidig hevder svensken at Sørloth ikke bare begrenset sin kritikk til det rent fotballfaglige, men også anklaget trenerapparatet for inkompetanse som ledere.

Hangeland føler han måtte vært til stede i rommet for å kunne mene noe bastant om konflikten som har oppstått.

– Men la oss si at Sørloth har sagt det: da er en sånn kommentar akkurat like flåsete og på mange måter like patetisk som den Kypros-kommentaren fra Lagerbäck. Man kan se for seg en diskusjon der det faller ord man selvsagt ikke burde sagt, men som kommer i en diskusjon der rullegardinen går ned. Alle vet hvordan det kan bli når man blir så sint at man ikke vet hva man holder på med. Men det overrasker meg at det gikk gå som langt som det tydeligvis gjorde, sier han.

I pressemeldingen fra NFF framstår det ikke som at partene har skværet opp og begravet stridsøksen. Alexander Sørloth har ikke ønsket å gi noen kommentarer i saken, mens Lagerbäck sier at han «for landslagets beste håper at Alexander lever opp til det vi ble enige om så vi kan legge dette bak oss.»

– Hvordan tolker du den delen av pressemeldingen?

– Jeg tror landslagsledelsen håpet at de var ferdige med dette, og det kan det godt være at Sørloth også er. Men et viktig poeng her, hvis vi ser dette fra landslagets side: det er et fryktelig nederlag at dette har havnet i media og skal diskuteres av sånne som oss. Det er kanskje det laveste nivået i hele saken. Her bryter man med regel nummer én i et landslag, nemlig at ting som skjer på spillermøter, ikke skal kunne leses om i aviser etterpå, sier Hangeland, og utdyper:

– Jeg satt og tenkte gjennom min tid på landslaget. Det var masse episoder med fyr i teltet etter dårlige prestasjoner. Det var krangling og folk som nærmest sto og skreik til hverandre i evalueringer. Det er en del av gamet, men når det havner ut i det offentlige rom og sånne som oss begynner å synse om det, så er det et kjempenederlag for hele landslaget.

– Hva synes du om at landslagssjefen går vekk fra eget prinsipp om å holde ting internt, og tar et såpass kraftig oppgjør med Sørloth?

– Det har han åpenbart følt et behov for, for som sagt er det at dette lekket ut det store nederlaget her. Den pressemeldingen gir bare mer ammunisjon for media og igjen er det to ting som står ut for meg: At ingen klarte å senke temperaturen på møtet, og at det havnet i media. Det er to gigantiske feil i den gruppa der, sier Hangeland.

BLE VRAKET: Alexander Sørloth ble satt ut av laget til den siste kampen mot Nord-Irland, kvelden etter utblåsningen på spillermøtet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Ber spillerne ta ansvar

– Blir det vanskelig for Lagerbäck å ta ut Sørloth i neste tropp hvis situasjonen er uforandret i november?

– De må jo snakke sammen, og jeg håper for all del de unngår en situasjon som det. Det er vanskelig for meg å mene noe om det, da må man inn i hodene til de involverte. Men det må alltid være mulig å rense lufta etter en sånn sak og gå videre.

– Hvem burde roet ned situasjonen?

– Det kan være hvem som helst som føler seg forpliktet til det. Støtteapparat og spillere som har vært der lenge burde kjenne på en forpliktelse til å roe ned temperaturen.

– Hva burde skje innad i spillergruppa nå før neste samling i november?

– I den grad det er behov for det, håper jeg tas noen telefoner. Det vil jeg synes er naturlig. Mellom ulike spillere i laget, for å sørge for at alt er som det bør være. Hvis jeg var i kapteinsteamet, ville jeg følt et ansvar for det. Hvis det er ting som er uoppgjort, bør alle gode krefter trå til nå, sier Hangeland.