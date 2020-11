Hummer har nettopp vist sin første elbil: Hummer EV.

Den amerikanske bilprodusenten laget i sin tid det som nå har blitt smått legendariske biler. Noen digre beist, som var populære både blant rappere og superstjerner.

Men for ti år siden var det slutt på produksjonen. Verden hadde forandret seg for mye, til at det ga mening å produsere så digre, drivstoffs-slukende biler.

Når de nå gjør et comeback, er det derfor en ren elbil. Men bortsett fra kraftkilden, er konseptet ganske så identisk med forgjengerne: Diger og brautende pickup – med en enorm (og nå belyst!) grill, massive hjul og framkommelighet som få andre kan matche.

18 kameraer!

Og det er akkurat dette med framkommelighet som er noe av det spesielle med denne bilen. Den er for eksempel utstyrt med opptil 18 kameraer. Nei, det er ikke en skrivefeil. 18 kameraer gir det Hummer kaller "Ultravision", og skal hjelpe deg i alle mulig, og kanskje noen umulige, situasjoner.

Flere av disse er plassert under bilen, for å vise hva som foregår der. I ulike offroad-situasjoner, kan det komme godt med.

Bilen har også en ekstrem luftfjæring – som kan gi bilen 15 cm ekstra bakkeklaring. Høyden bidrar også til at Hummer EV kan vade i opptil 60 cm vann.

Det er ikke alle biler som liker å bade. Men Hummer EV kan i alle fall vasse i opptil 60 dypt vann.

Crab Walk

Men den nyheten vi skal nevne spesielt her, er det Hummer kaller Crab Walk. Det er nemlig spesielle greier. Krabber beveger seg som kjent diagonalt – og flytter seg sidelengs framover. Det kan en Hummer EV, også.

Trikset er at bakhjulene svinger i samme retning som forhjulene - og at bilen kjører skrått utover/framover.

Det høres kanskje litt merkelig ut. Men i gitte situasjoner kan det faktisk komme til nytte.

Nyttig?

Som videoen øverst i artikkelen viser, har nok Hummer først og fremst tenkt på dette som en nyttig egenskap i svært trange passasjer. Der du vanligvis ville måtte ta en tre-punktssving - eller ikke hadde klart å komme deg fram i det hele tatt.

Det kan også være nyttig om du kjører i for eksempel løst/sørpete/slapsete underlag, og du ikke ønsker at bakhjulene skal gå i samme spor som forhjulene.

Hummer EV trives i offroad-terreng.

Parkeringshus

Men kanskje kan det være en nyttig funksjon også for å komme inn og ut av trange parkeringsplasser og parkeringshus. Hummer EV er jo ikke akkurat en liten og smidig bil. Så det at bakhjulene kan svinge, gjør bilen mer fleksibel og lettere å posisjonere.

Du kan nemlig velge om de skal svinge samme vei som forhjulene (Crab Walk) – eller i motsatt retning av forhjulene. Gjør du det siste, forbedrer du svingradiusen på bilen.

Det er barskt preg på interiøret, også. Slik vi forventer i en Hummer.

Fire versjoner

GMC Hummer EV blir tilgjengelig i fire versjoner:

EV2:

Dette blir innstegsmodellen med to elmotorer på til sammen 625 hk. Rekkevidden skal være minst 402 kilometer, etter den amerikanske EPA-standarden. Startprisen i USA er 80.000 dollar, som tilsvarer om lag 740.000 kroner. Bilen blir tilgjengelig fra våren 2024.

EV2x:

Denne versjonen får også to elmotorer og 625 hk. Rekkevidden økes til minst 480 kilometer. EV2x får også adaptiv luftfjæring, som innebærer at bilen kan løftes 15 centimeter. Bakkeklaringen er opptil 40 centimeter.

Denne utgaven fås dessuten med «CrabWalk» som gjør at alle hjulene kan vris slik at bilen kan flytte seg diagonalt. Prisen er 90.000 dollar, tilsvarende rundt 830.000 kroner. EV2x lanseres våren 2023.

EV3x:

Denne får tre elmotorer, minst 480 kilometers rekkevidde og 800 hk. Her starter prisene på 100.000 dollar, om lag 925.000 kroner. EVx3 kommer høsten 2022.

Edition 1:

Toppmodellen lanseres allerede neste år. Det er denne som skal ta opp kampen med Tesla Cybertruck. Edition 1-versjonen får også tre elmotorer på minst 1.000 hk. Hummer lover at 0-60 mph er i mål på rundt tre sekunder.

Rekkevidden skal være minst 560 kilometer. Prisen er 112.595 dollar, som betyr en drøy million norske kroner.

Apropos norske kroner: Det er ingen konkrete planer om å få bilen til Norge, ennå. Men uten moms og avgifter, vil vi nok tro at det er noen som sikrere seg agentur på denne bilen, også her hjemme. Det håper vi, i alle fall. For dette virker som en skikkelig godbit!

Se bildeserie av den helt spesielle bilen under:

