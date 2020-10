Sunniva var høygravid og hadde korona - måtte føde på isolat med munnbind

Sunniva Holmås Eidsvoll fikk korona tre uker før termin og måtte føde på isolat uten mannen sin. Nå skal norske forskere finne ut hvordan gravide reagerer på korona og hvordan smitten og sykdommen har påvirket svangerskap, fødsler og babyene som er født under pandemien.

– Det var jo både surrealistisk og dramatisk på samme tid, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

På trilletur med Waldemar 6 måneder og akkurat ferdig med mammapermisjon tenker hun tilbake på da hun var høygravid i mars og kjente seg dårlig.

SMITTET: 3 uker før termin kjente Sunniva seg dårlig og ble testet. Foto: Privat

– Jeg var tungpustet, slapp og mistet smak og luktesans og da ble jeg testet for korona siden jeg snart skulle være i kontakt med helsevesenet og testen var positiv, forteller 37-åringen som sitter i bystyret i Oslo for SV.

– Høygravid og koronasmittet midt i en nedstengning samtidig som jeg hadde et annet barn hjemme fra barnehagen var litt tungt, men jeg tenkte at jeg måtte bare ta det med ro og håpet at jeg skulle bli frisk til fødselen, sier Eidsvoll.

Se intervjuet med Holmås Eidsvoll øverst i saken.



Sunniva ble symptomfri etter en uke, men da riene startet testet hun positivt på nytt på sykehuset og måtte føde på isolat.

– Jeg testet positivt den dagen jeg fødte så de tok i mot meg som en smittet. Jeg måtte føde med munnbind så det kan du jo tenke deg var ganske slitsomt og jordmødrene hadde fullt smittevernsutstyr med visir og heldekkende drakter, forteller hun.

Og pappaen Heikki Eidsvoll Holmås(48) måtte være hjemme.

– Ja han var hjemme og jeg var jo sånn sett alene på sykehuset i fem dager etter at jeg fødte, sier hun.

Tøft psykisk

Det gikk bra med fødselen og babyen, men Sunniva opplevde det som svært annerledes å få barn nummer to med viruset i kroppen.

FØDTE UTEN MANNEN: Fødselen gikk bra og Waldemar hadde ikke viruset selv om mammaen var smittet. Foto: Privat

– Det virker jo som ut fra min erfaring at det å være smittet ikke er noe farligere for gravide enn andre og babyen min hadde ikke korona da han ble født selv om jeg hadde det. Det er ingenting som tilsier at han har fått skader og heller ikke jeg av det i ettertid, sier Sunniva som tror en viktig faktor for at hun taklet situasjonen såpass bra var at hun hadde født før.

Likevel hun tror mange som har fått baby i pandemien har hatt det tøft psykisk.

– Kanskje det er mer fødselsdepresjon? Jeg håper ikke det er mange som har fått store problemer, men jeg tror nok det er flere som har slitt, sier hun til TV 2 og tilføyer at smittesituasjonen gjorde at hun ikke hadde barselgruppe og var mye mer alene og hjemme i denne permisjonen.

Leter etter svar

Nå skal norske forskere undersøke hvordan korona har påvirket gravide og babyene i et stort nordisk forskningssamarbeid.

– Vi skal finne ut om de gravide har høyere risiko for å bli smittet, om de får alvorlig sykdom hvis de blir smittet og er tillegg interessert i å se på svangerskapene til alle som har vært gravide under pandemien sier forsker og prosjektleder Siri Eldevik Håberge ved Folkehelseinstituttet som vil finne ut hvordan et forandret helsetilbud og hverdagen til de gravide har blitt påvirket av pandemien.

FORSKER PÅ KORONABABYENE: Prosjektleder Siri Eldevik Håberg samarbeider med forskere i Norden om å finne ut hvordan korona har preget gravide og babyene. Foto: Tommy Storhaug

– Det er jo mange gravide som har vært mer hjemme nå og det kan jo bidra til mindre stress og mindre infeksjoner, men det er også interessant å se hvordan de har blitt fulgt opp og hvordan det går med barna.

Hvis korona hadde hatt svært alvorlige konsekvenser for denne gruppen, regner forskerne med at de hadde hørt om det fra internasjonale studier allerede, men de mener det er viktig å undersøke om det finnes effekter som ikke er avdekket.

– Stort sett ser det ut som det går bra med de som er gravide under pandemien, og det er betryggende, men det betyr også at det kan være noen effekter som er små, men viktige å finne og kanskje noen sjeldne tilstander som vi ikke har fanget opp til nå, sier Eldevik Håberge hos Fhi.

Alene med nyfødt

Et halvt år etter den dramatiske opplevelsen er Sunniva veldig positiv til forskning på området. Hun tror det at partnere ikke fikk være med på fødslene kan ha vært en stor påkjenning for særlig førstegangsfødende.

– Det å være alene med et nyfødt barn er krevende og jeg forstår at mange syns det var vanskelig. For oss var det også veldig rart i forhold til tilknytning mellom barnet og pappaen at han ikke fikk møte barnet før etter 5 dager, forteller hun.

GLEMMER DET ALDRI: Hvordan det var å føde alene og at mannen ikke fikk møte barnet før fem dager etter fødsel kommer Sunniva aldri til å glemme. Foto: Anine Hallgren/ TV 2

– Jeg kommer aldri til å glemme dette. Og Waldemar kommer nok til å høre denne historien om mor som fødte i en pandemi på smitterom så lenge han lever. Men heldigvis gikk det bra med oss og vi ble tatt godt vare på og da blir det faktisk en litt morsom historie å trekke frem også, sier hun til TV2.