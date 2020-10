Topper tabellen, men på ett punkt er de ligaens verste

Hør nyeste episode av «Hockeyprat» her

Rudolfs Balcers gjør comeback og Chad Costello får sin debut for Oilers mot Sparta torsdag. Kampen ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl.17.55.

Vålerenga stod med fem seire på fem kamper, men på Lillehammer gikk de på sitt første tap denne sesongen. Iskrigerne topper fortsatt tabellen med 15 poeng på seks kamper, og det til tross for at de har ligaens verste uttellingsprosent i overtallsspill.

– Det er helt sjokkerende, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

– Det er faktisk verst i ligaen

I den nyeste episoden av «Hockeyprat» diskuterer Jonas Bariås og TV 2s hockeyeksperter Bjørn Erevik og Jesper Hoel blant annet Vålerengas gode start på sesongen, men stusser over overtallsspillet deres.

– 5,7 prosent uttelling, 2 mål på 35 forsøk. Det er faktisk verst i ligaen, forteller Jonas Bariås om statistikken på Vålerengas overtallsspill.

Statistikken sjokkerer TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

– Vålerenga har slitt i overtall, hvis jeg ikke husker helt feil, over flere sesonger, men i år har de et større offensivt arsenal å spille på. Den delen av spillet kan bare bli bedre, men allikevel er de serieledere, sier Erevik.

– Det er klart at med den oppsetninga de mønstrer, så er det ikke noe tvil om at de burde score flere mål. Men det som er litt uvanlig også er at vi er vant til at Tobias Lindström banker inn mål, men har nå foreløpig bare scora ett. Nå er det jevnere produksjon og det er med å bikke matchene i deres favør, bortsett fra mot Lillehammer, sier Jesper Hoel.

– Han er en kvalitetsspiller

Fjorårets seriemester Stavanger Oilers har nå tre poeng på fire kamper og Hoel mener de må få i gang Oilers-toget hvis de skal henge med i toppen.

Tidligere denne uken ble det klart at NHL-spiller Rudolfs Balcers returnerer til Stavanger Oilers. Det tror ekspertene kan gi dem det offensive løftet de trenger.

– Han er en kvalitetsspiller, det er ikke noe å si på det. Han er både hurtig, har bra skudd og er god til å få med seg pucker. Han er veldig intensiv i spillerstilen og han kommer definitivt til å løfte det offensive i Stavanger, sier Hoel.

Balcers og nyervervelsen Chad Costello skal begge ut på isen i kveld mot Sparta. Costello er ferdig med karantene og får dermed sin debut.

– Med Balcers og Costello så er det klart at den offensive kraften blir plutselig betydelig vassere for Stavanger, sier Erevik.

NHL-starten har foreløpig satt startdatoen til 1.januar 2021, og Stavanger benyttet seg da av sjansen til å få Balcers midlertidig tilbake.

– Jeg skjønner naturligvis at når den muligheten byr seg for Stavanger Oilers så er det vanskelig å si nei. Du får en aktiv NHL-spiller som ikke er 35-37 år, men samtidig så vet vi at han kommer til å dra igjen, forteller Erevik, og legger til:

– Det betyr at når den virkelige delen av sesongen forhåpentligvis begynner utpå våren, så har Balcers fått masse istid i overtall og 5 mot 5 som en annen ikke får som skal bidra for Oilers når den delen av sesongen kommer.

Hør mer om dette og mye annet i «Hockeyprat».