Kapteinsteamet støtter Lagerbäck i Sørloth-konflikten

Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King mener at Alexander Sørloth gikk for langt i sin kritikk av Lars Lagerbäck.

I en pressemelding, sendt ut samtidig som Lars Lagerbäck omtaler Alexander Sørloths oppførsel i kjølvannet av tapet for Serbia uakseptabel, går kapteinsteamet på landslaget ut med støtte til landslagssjefen.

Stefan Johansen (kaptein), Omar Elabdellaoui (visekaptein) og Joshua King understreker at tapet for Serbia var smertefullt for alle i og rundt landslaget, men at oppførselen til Sørloth var over streken.

VG har tidligere avslørt at Sørloth havnet i disputt med Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen over Norges tilnærming til kampen.

– Det skal være høyt under taket, men i dette tilfellet gikk spilleren altfor langt, og vi er glade for at han beklaget sin oppførsel overfor spillergruppa og støtteapparatet, sier kapteinsteam Johansen, Elabdellaoui og King i en uttalelse.

Samtidig som Sørloth får krass kritikk fra Lagerbäck, tar svensken selvkritikk for det syrlige stikket han sendte fra seg da han mistet tålmodigheten på vei ut av et spillermøte. Lagerbäck refererte til en målsjanse som Sørloth bommet på mot Kypros for to år siden i kampens hete.

– Samtidig var referansen til Kypros-kampen unødvendig fra landslagssjefen, men vi forstår at han ble kraftig provosert over at hans integritet ble utfordret. Vi står 100 prosent bak trenerteamet. Det er svært beklagelig at det oppstår lekkasjer til media fra interne møter. Det skal ikke skje, og er noe vi i kapteinsteamet vil ta opp med alle spillerne i troppen, avslutter Johansen, Elabdelloui og King.