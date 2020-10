Spennende nistemat til store og små

Mye godt kan legges mellom to gode skiver brød. Her er Wenches tips til mat i farta, som garantert faller i smak hos hele familien.

Velg et smakfullt håndverksbrød halvgrovt eller grovt.

Blings med egg og kaviar:

Kok egg og del i skiver. Smør to skiver brød med kaviar, legg på salat (ruccola) og skiver av kokte egg på den ene skiven, legg den andre over med kaviarsiden ned mot fyllet, klem lett sammen.

BLT – bacon, salat og tomat:

Begynn med å steke bacon. Legg det stekte baconet på litt kjøkkenpapir for å trekke ut fettet. Smør to skiver brød med majones eller kremost, gjerne med urter. Legg på salat, tomater i tynne skiver, sprøstekt bacon. Legg på den andre skiven med majones/kremost siden ned mot fyllet. Klem lett sammen.

Dobbel blings med spekeskinke og brie:

Smør to skiver brød med majones eventuelt kremost. Legg over salat, spekeskinke eller kokt skinke, tynne skiver av brie eller skiver av gulost, tynne skiver slangeagurk og skiver av paprika på den ene skiven. Legg den andre skiven over med majones/kremost siden ned mot pålegget, klem lett sammen.

Dobbel blings med leverpostei, bacon og syltet agurk:

Smør to skiver brød med leverpostei. Legg over sprøstekt bacon og syltet agurk i skiver eller slangeagurk i skiver på den ene skiven. Legg den andre skiven med leverposteisiden over og klem lett sammen.

Lettvint lunsj/middag på hjemmekjøkkenet:

Varm stekeovn til 175 grader. Dekk et stekebrett med bakepapir. Pensle brødskiver med olivenolje på begge sider (brødet trenger ikke være ferskt). Gni den ene siden av brødskiven med snittflaten av hvitløkfedd (hvitløksfedd delt i to). Legg på stekebrett og stek til skivene blir gylne, 6-8 minutter.

Mens skivene stekes, del tomater i biter, bland sammen med litt olivenolje og smak til med salt og pepper, finhakket basilikum og eventuelt finhakket hvitløk.

Smør de stekte skivene med kremost, legg over salat, tynne skiver spekeskinke, kokt skinke eller roastbiff, fordel tomatsalat og topp med frisk basilikum og eventuelt litt finrevet ost.