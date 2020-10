Da Raymond kom hjem fryktet han det verste: – Det gikk kaldt nedover ryggen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Raymond Røskeland (37) var livredd for at sønnen hadde glemt han da han kom hjem fra Farmen.

Søndag røk Raymond Røskeland ut av Farmen etter tvekamp med Daniel Viem Årdal (30).

Etter mange uker på gården gledet han seg til å komme hjem til kjæresten Sidney Lunde og deres sønn William Hamilton på ett og et halvt år. Men det var også én ting han var redd for.

FAMILIE: Raymond sammen med kjæresten Sidney og sønnen William Hamilton. Foto: Kristoffer Arnesen

– Det deiligste med å komme tilbake til 2020 var også det verste. Da vi var på hotellet før vi skulle inn på gården så fikk jeg mail fra Hedvig. Hun var psykologansvarlig der inne. Det står i mailen at barn fra 0-3 år kan ha glemt oss når vi kommer tilbake, forteller Røskeland.

Gikk kaldt nedover ryggen

37-åringen sier videre at han tenkte mye på mailen den første uken på gården, men klarte å legge det bak seg etter hvert. Da han kom hjem skulle han til sin søster og møte guttungen der.

– Jeg kommer inn døren, han står og leker med moren og det er ingen reaksjon. Det gikk kaldt nedover ryggen min, minnes Røskeland.

– Jeg tenker: «Herregud har han glemt meg?».

– Jævligste jeg har vært med på

Farmen-deltakeren setter seg i sofaen og venter på en reaksjon.

FAR OG SØNN: Røskeland sier det var fantastisk å se sønnen igjen etter så lang tid bort. Foto: Kristoffer Arnesen

– Det er noe av det jævligste jeg har vært med på.

Men plutselig så snur sønnen seg og ser på faren.

– Det er vel kanskje den mest tydelige gangen han har sagt det. Han sier: «Pappa!». Så løper han bort til sofaen og gir meg en bamseklem. Å få den klemmen fra småen var uten tvil det beste med å komme hjem igjen.

– Det er jo ingen klemmer som er så god som bamseklemmen hans, smiler Røskeland.

Tapte med vilje

I et intervju med TV 2 sier Røskeland at han tapte søndagens tvekamp med vilje. Dette skjedde etter han hadde sagt det var 97,5 prosent sjanse for seier i tvekampen, siden han bruker slegge i sitt arbeid som anleggsarbeider.

– Jeg var ikke sikker på om jeg skulle følge hjertet eller om jeg skulle følge fornuften å slå han rett ut og sende han hjem. Men Daniel har hatt Farmen som en guttedrøm og har søkt tre ganger før. Så jeg lot Daniel vinne, samtidig som jeg viste for meg selv at jeg klarte å tenke med hjertet.

UENIGE: De to duellantene er ikke enige om hvordan tvekampen utspilte seg. Foto: Alex Iversen/TV 2

Motstanderen, Daniel Viem Årdal, tror ikke på Røskelands forklaring:

– Jeg vet ikke hva han gjorde, men jeg hadde slått han i slegge uansett hvor hardt han hadde prøvd. Det eneste jeg tenker er at han er en dårlig taper når han sier noe sånt, svarer Årdal på telefon til TV 2.