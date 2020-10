Én plass opp for Norge på siste FIFA-ranking

Norge klatrer én plassering til 43.-plass på siste FIFA-ranking. To seirer og en uavgjort i siste periode legger grunnlaget for det.

Norge står med 1456 poeng. Norge tapte for Serbia etter ekstraomganger i omspillet om en EM-plass etter at det sto 1-1 ved ordinær tid. Lagerbäcks menn slo deretter Romania 4-0 og Nord-Irland 1-0 i samme periode.

Det betyr at Norge også forblir på 24. plass på den europeiske rankingen.

For at Norge skal kunne få en VM-gruppe med realistiske sjanser for å kapre en av de to øverste plassene er man trolig nødt til å havne på seedingsnivå to, og for å havne der må man være blant Europas 20 beste nasjoner etter landskampene i november.

Vinner Norge sine egne kamper, er sjansene gode for å klare dette bykset, men man er også avhengig av at noen av nasjonene foran taper sine kamper.

I Norges gruppe i UEFAs Nations League er Østerrike best rangert med sin 24.-plass (+2 plasser). Romania har falt til bake ti plasseringer fra sin 34.-plass sist og har havnet på plassen bak. Nord-Irland falt tre plasseringer etter tapet for Norge og holder 41.-plassen.

Norge møter Israel i landskamp 11. november før Nations League-møtene borte mot Romania (15/11) og Østerrike (18/11).

FIFAs rangeringsliste toppes av Belgia foran Frankrike og Brasil på de nærmeste plassene. Eneste endringen blant topp ti var at Spania byttet sjetteplassen med Uruguay og Argentina byttet åttendeplassen med Kroatia.

Frankrike har derimot nærmet seg poengmessig.

Topp ti:

1) (1) Belgia 1765, 2) (2) Frankrike 1752, 3) (3) Brasil 1725, 4) (4) England 1669, 5) (5) Portugal 1661, 6) (5) Spania 1634, 7) (6) Uruguay 1637, 8) (9) Argentina 16.23, 9) (8) Kroatia 1634, 10) (10) Colombia 1631.

Norden:

13) (16) Danmark 1610, 19) (18) Sverige 1558, 39) (41) Island 1461, 43) (44) Norge 1456, 55) (56) Finland 1402, 107) (107) Færøyene 1193.

