Tvillingene til Dagfinn Enerly spiller i gamleklubben: – Stas å se dem i drakta

15 år etter at Dagfinn Enerly spilte sin siste, skjebnesvangre kamp for Fredrikstad FK, tar tvillingdøtrene Amanda og Mia (17) over stafettpinnen.

– Det har egentlig alltid vært en drøm å spille for Fredrikstad FK, forteller tvillingene Amanda og Mia Enerly til God morgen Norge.

Om én uke fyller de begge 17 år, og samtidig er det 15 år siden pappa Dagfinn Enerly ble lam under en kamp for samme klubb.

29. oktober 2005 var Enerly var på banen som kaptein for Fredrikstad FK i en kamp mot Start.

Hjemme i stuen på Larkollen satt Amanda og Mia med mamma Mona og skulle følge kampen. Det var dagen før toårsdagen deres og Mona sier hun husker hvert øyeblikk og hvert klokkeslett krystallklart fra den dagen.

FØR ULYYKEN. Dagfinn var en aktiv småbarnspappa og kaptein på Fredrikstad FK. Foto: Privat

– Vi skulle jo se kampen sammen og heie på pappa. Som kaptein ble han vist mye på skjermen. Da ulykken skjedde og jeg så at Dagfinn lå nede, klarte jeg bare å tenke: «Puster han?», forteller Mona.

Ville skjerme de små

For å samle seg og for å skjerme de små, satte Mona dem i badekaret, selv om de allerede var i pysjen og klare for kvelden. Dette minnes begge jentene vagt.

– Jeg husker egentlig bare det. Vi var i stuen og plutselig satt vi i badekaret, sier Amanda.

Mia husker også det som litt uvanlig.

– Mamma pleide alltid å passe på oss. Men akkurat den kvelden gikk hun bare plutselig. Så husker vi at vi ble tatt opp av badekaret og mamma begynte å gråte, forteller hun.

Ville ikke treffe barna

Tiden etter ulykken var tøff for familien. Mona forsøkte å skape en så normal ramme for jentene som mulig. Hun spiste frokost med dem og leverte i barnehage, før hun hastet til Ullevål for å tilbringe mest mulig tid med Dagfinn.

Dagfinn, på sin side, ville ikke at jentene skulle komme på besøk den første tiden.

AMANDAG OG PAPPA. Det er ekstra stas for Dagfinn at både Amanda og søsteren Mia nå trekker i drakta til gamleklubben. Foto: Privat

– Jeg ville ikke at de skulle se pappaen deres ligge der med all slags slanger og apparater. Men den første gangen de kom på sykehuset og ga meg et kyss på hvert sitt kinn, sa jeg til meg selv: «Steike Dagfinn, her må du stå på!», forteller han rørt.

– De har sett pappa

Begge foreldrene berømmer jentene som har tatt ansvar helt fra de var små.

– De har vært helt fantastiske fra dag én. De har virkelig vært der og hjulpet meg, forteller Dagfinn.

Mamma Mona ler når hun tenker på jentenes kreative påfunn så pappa kunne få være pappa.

OMSORGSFULLE BARN. Både Mona og Dagfinn berømmer jentene for all hjelpen og støtten de har gitt dem fra tidlig alder. Foto: Privat

– De så ting jeg ikke så, og de har vært flinke til å inkludere Dagfinn, sier hun stolt.

Som da Amanda utarbeidet en måte så pappa kunne pusse tennene hennes med tannbørsten i munnen sin, mens hun stilte seg slik at han kunne rekke. Eller da Mia tok shampoo i håret og satte seg på kne ved rullestolen, så han kunne vaske håret hennes.

Og siden Dagfinn ikke har kunnet komme seg ut så lett, så har det vært fritt frem for å utøve typiske uteaktiviteter inne.

– Det har vært lov å være aktiv inne, skyter Mona inn.

– Det har vært ski på parketten, rulleskøyter, de lært å sykle inne, ler hun.

Og for en familie som denne, har selvsagt fotballsporten fått aller størst plass.

– Vi har hatt pappa som målvakt for oss, forteller Amanda. Han har stått i døråpningen, mens Mia og jeg har stått og skutt på ham.

– Fremtiden er fotball

Bare tre uker gamle, ble tvillingene tatt med på kamp med mamma og pappa på Lerkendal. Mamma Mona har også vært trener for begge jentene i ti år.

Da Fredrikstad FK endelig fikk starte et damelag, var Mia den første som gikk til laget, før Amanda kom i høst på utlån fra Sarpsborg. Begge går på videregående – en på idrettslinjen og en på allmennfag. De ser ikke bort fra at fotball også blir veien videre.

I PAPPAR DRAKT: I dag spiller både Mia og Amanda for Fredrikstad FK. Mamma Mona har vært jentenes trener i ti år. Foto Privat

– Vi skal satse videre og se hvor langt vi kommer. Kanskje blir det landslaget, jeg vet ikke, ler Mia.

– Har det vært et mål for dere å komme til pappas gamle klubb?

– Det har jo vært en drøm, men Fredrikstad har ikke hatt et damelag før i fjor, sier Amanda.

– Godfølelse

Mona forteller at det gjør mammahjertet ekstra stort.

– Det er superstas og man blir ekstra stolt når man ser Dagfinn henger på veggen på stadion og av å tenke på at jentene er en del av den fine historien til Fredrikstad.

Dagfinn er helt enig.

– Nå hadde jeg vært stolt av dem uansett hvilken lag de spiller på, men det er jo klart at det er ekstra stas at det er Fredrikstad. Senest i går var jeg og så en kamp med dem og det er godfølelse å komme tilbake og godfølelse å se dem spille i Fredrikstad-drakta.

– En dag er målet at vi skal spille alle fire, avslutter han.