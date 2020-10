Fant dødt foster i uthus

Politiet har startet etterforskning etter at et prematurt foster ble funnet dødt i et uthus i Kvæfjord i Sør-Troms.

Mandag denne uken ble politiet varslet om funn av et lik i et uthus i Kvæfjord. Liket er et prematurt foster, som bærer preg av å ha ligget lenge.

– Fosteret ble funnet i uthuset til en ubebodd gård. Det var personer med tilknytning til gården som fant fosteret og varslet politiet, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon til TV 2.

Politiet gjør nå undersøkelser for å forsøke å avklare identiteten til liket.

– Vi tror fosteret har ligget der i flere år, trolig mer enn to eller tre år, sier Sletten.

Etterforsker funnet

Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærmere analyse. Det blir også gjort undersøkelser på funnstedet og av personer som kan ha tiknytning til adressen.

– Vi jobber ut ifra flere hypoteser. Vi undersøker blant annet om det har skjedd en ulykke eller en kriminell handling, sier Sletten.

– Er det noe som tilsier at det har skjedd noe kriminelt?

– Jeg kan ikke spekulere om det, det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier Sletten.

Foster funnet i fjor

Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019.

– Det er flere likhetstrekk mellom de to sakene og ettersom det er funnet to foster i samme kommune er det naturlig at vi undersøker om det er en sammenheng, sier Sletten.

Han sier likevel at det er for tidlig å vite om de to sakene har noe med hverandre å gjøre.

– På dette tidspunktet utelukker vi ingenting, sier Sletten.