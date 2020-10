Grøvdal etter «tidenes verste sommer»: – Nå skal jeg vise dere

Når Norges beste langdistanseløper får høre at hun ikke lenger er ung og lovende bruker hun det som motivasjon. Nå advarer om 30-åringen om at hun fortsatt har mye å gå på.

Etter et sju måneder langt skadeavbrekk har Karoline Bjerkeli Grøvdal slått tilbake med to norgesrekorder og NM-gull i terrengløp. Hun har aldri vært bedre.

– Jeg er mer motivert nå enn før skaden. Jeg fikk veldig lyst til å vise både meg selv og folk rundt at jeg har mer inne. Jeg har ikke peaket enda, og da jeg kunne begynne å trene igjen fikk jeg en iver over meg, og tenkte «nå skal jeg vise dere», sier langdistanseløperen.

På topp 13 år etter VM-debuten

Isfjorden-jenta var barnestjerne og slo igjennom allerede som 17-åring. Hun mesterskapsdebuterte som 17-åring i VM i Osaka, men har i perioder vært preget av sykdom og skader.

Nå er langdistanseløperen 30 år, topp motivert og skadefri. Hun understreker at det tar tid å bli god i utholdenhetsidrett og at det er motiverende å bevise at alderen ikke spiller noen rolle.

OSAKA, JAPAN 2007: Karoline Bjerkeli Grøvdal stilte til start på 3000 m hinder i friidretts VM i Osaka 2007. Da var hun 17 år. Foto: Cornelius Poppe

– Jeg har aldri vært i bedre form enn jeg er nå og det er litt deilig. Ikke det at 30 er gammelt, men som jente og idrettsutøver så får du ofte høre at du ikke er ung og lovende lenger, så det er litt deilig å vise at jeg fortsatt utvikler meg, sier Grøvdal med et smil.

Løperveteranen understreker at hun er tryggere på seg selv som 30-åring enn som 25-åring.

– Du har så mye læring, kjenner kroppen din, og lærer å vite hva du skal lytte til og hva du bare skal drite i, sier hun.

Var langt nede i sommer

I mars fikk Grøvdal påvist et tretthetsbrudd som satte henne ut av spill i syv måneder. 30-åringen erkjenner at veien tilbake var tøffere enn noen gang.

– Det har vært min verste sommer ever. Jeg syns det var vanskelig. Jeg fikk ikke løpt, det tok så lang tid og det var mye usikkerhet rundt hvorfor det tok sånn tid, sier Grøvdal.

Savnet etter å løpe var stort for 30-åringen som til vanlig springer 170 kilometer i uka. Hun måtte jobbe med seg selv for å få opp humøret gjennom sommeren.

– Det blir masse frustrasjon, du blir i dårlig humør og det går litt utover folk rundt deg, og du må skjerpe deg i det daglige. Du må prøve å finne noe lystbetont for å få en grei dag, sier 30-åringen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal savnet å løpe da hun var skadet. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Lettet da hun tok 30 år gammel norgesrekord

Det som driver henne er lysten til å ta rekordene og lysten til å ta internasjonal medalje.

Den siste måneden har hun løpt inn til årsbeste i verden på 5 kilometer gateløp og tatt NM-gull i terrengløp. Men det største for Grøvdal var Hytteplanmila. Der tok hun Ingrid Kristiansens 30 år gamle norgesrekord på 10 kilometer.

– Jeg ble først og fremst letta. Både fordi jeg klarte å få det ut, og for at jeg beviste for meg selv og andre at jeg har det i meg. Det var veldig gøy å ta Ingrid sin rekord også, for man vet den er veldig god, sier Grøvdal.

Får ny OL-sjanse

De siste årene har hun vunnet alt nasjonalt både på hinder, bane, terreng og gateløp. Hun har også EM-medaljer for senior på hinder, bane og i terreng.

Nå handler alt om OL i Tokyo neste år. Der er målet finaleplass på 5000- og 10000-meter, og å gjenta prestasjonen fra OL i Rio 2016.

– Jeg føler jeg får en andre sjanse. Hadde det vært OL i år hadde jeg ikke vært der på grunn av skaden. Så nå tenker jeg at jeg må ta den sjansen, sier Norges beste langdistanseløper.