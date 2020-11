Ford Fiesta har vært med oss i det som føles som en liten evighet.

Det har den forsåvidt også. Fiesta debuterte helt tilbake i 1976. Da som en liten, enkel og temmelig primitiv bil. Akkurat som småbiler flest den gangen.

Gjennom flere generasjonsskifter har den vokst seg både større og mer avansert. Fiesta har også fulgt trenden ved at småbilene har blitt mye mer påkostet. De har fått økt komfort og stadig mer utstyr.

På ett område har Fiesta også stått ut, sammenlignet med de fleste konkurrentene: På kjøreegenskaper. Fiesta har alltid vært en av de mest kjøreglade bilene i denne klassen. Rett og slett en bil du kan ha det morsomt bak rattet i.

Dagens Fiesta er syvende generasjon og kom på markedet i 2017. Nå har den fått en liten, men ganske viktig endring under skallet:

Hva er nytt?

Ford er i gang med en omfattende elektrifisering av modellene sine. Den har nå kommet til Fiesta, som har fått en såkalt mildhybrid-løsning.

Fords velkjente 1-liters bensinomotor jobber her sammen med en elektromotor. Den totale effekten er på 155 hestekrefter.

En integrert startmotor/generator gjenvinner og lagrer energi som vanligvis går tapt under bremsing og lader det 48-volts luftavkjølte batteriet. Denne energien brukes så til å øke dreiemomentet og redusere drivstofforbruket. Det er ikke snakk om store utslag, men det kutter CO2.-utslippet (til 116 gram/km) og sparer også drivstoff. Det offisielle gjennomsnittsforbruket er 0,51 liter/mil. Det stemmer med vår erfaring. Også på motorveikjøring er det realistisk å klare dette.

Testbilen har utstyrsnivå ST-Line X. Det betyr stylingpakke som gjør bilen litt tøffere, pluss at Ford har pakket inn mye utstyr her.

Dette er verdens beste bilmotor

Syvende generasjon Ford Fiesta har nå fått elektrifisert drivlinje, og er en såkalt mildhybrid.

Hva er styrker og svakheter her?

Drivlinjen kler Fiesta som absolutt har godt av å få såpass mye som 155 hestekrefter under panseret. Her er det gode og presise kjøreegenskaper og et understell som byr på fin kombinasjon av komfort og sportslighet. Har du ikke kjørt småbil på noen år, blir du sannsynligvis imponert av denne. Den er pigg i starten, men 9,9 sekunder på 0-100 km/t er absolutt ikke mindre enn det bør være i en småbil med over 150 hestekrefter.



Drivlinjen er effektiv. Det er absolutt realistisk å klare rundt 0,5 liter/mil i gjennomsnitt. Slik sett ligger forbruket omtrent på nivå med det en dieselmotor ville levert.

At Ford er senere ute med elektrifisering enn endel andre, hører med. I Norge ville en ladbar hybrid-utgave naturligvis vært optimalt. Men for å få det, må vi sannsynligvis vente til neste generasjon Fiesta.

292 liter bagasjerom, det er ganske dypt og lett å utnytte.

Støydempingen er god foran, i baksetet er det mer bråkete. Der er heller ikke plassen overdådig. Men til å være småbil er det helt greit. Bagasjerommet er på 292 liter, det øker til 1.093 når du slår ned baksetet.

Stylingpakken tøffer opp en allerede pen og ganske sporty småbil. Innvendig er det ryddig og funksjonelt. Det trekker også opp med mye utstyr. Her er det blant annet blindsonevarsling, skiltgjenkjenning, parkeringsassistent, adaptiv cruisekontroll med antikollisjonssystem, LED-hovedlys samt oppvarmet ratt og frontrute.

Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

ST-Line betyr litt tøffere eksteriør, uten at det på noen måte er utagerende.

Hva koster den?

Startprisen er på 299.000 kroner. Testbilen har i tillegg utstyr for 27.900 kroner og klokker inn til 326.900 kroner. Isolert sett er ikke det spesielt rimelig for en småbil, men likevel mener vi dette er mye bil for pengene.

Ford har en hyggelig prispolitikk på utstyrspakkene sine, her betaler du langt mindre enn du ville gjort for det samme hos et av premiummerkene.

Hvem er konkurrentene?

De er mange! Her snakker vi både tradisjonelle småbiler som Toyota Yaris og VW Polo – og crossovere som Toyota C-HR og VW T-Roc. De som ønsker seg premiumfaktor kan også se på biler som Mini og Audi A1. Fords egen Puma er også en rival. Og ikke minst har elbilene tatt store markedsandeler fra de tradisjonelle småbilene de siste årene.

Her kjenner vi igjen en rekke interiørdetaljer fra andre Ford-modeller. Mye utstyr trekker opp, blant annet er det induktiv lading av mobiltelefon i midtkonsollen.

Vil naboen bli imponert?

Fiesta er en pen og harmonisk småbil, men den skiller seg ikke spesielt ut i trafikken. Her handler det mest av alt om fornuft. Ford kunne nok også dratt på litt mer når de først lager ST-Line. Stylingpakken er ganske diskret.

Broom mener:

Det er tøft å selge småbiler som ikke er elektriske i Norge i 2020. Mildhybrid-løsningen på Fiesta fungerer fint og drivlinjen underbygger de gode kjøreegenskapene. Likevel klarer vi ikke helt å slå fra oss tanken på at det hadde vært hakket smartere med en ladbar hybrid: For prisens del og for eierkostnadene. Men der er altså ikke Ford ennå.

Bortsett fra det, er hybrid-Fiestaen en velkjørende sparebøsse. Mye utstyr trekker også opp. Dette er en fin-fin bil nummer to, som også kan duge som eneste bil hvis du ikke har stort plassbehov.

Dette er en av Norges billigste med 4x4

Hva mener eierne?

Brooms bilguide har så langt 21 vurderinger inne av Ford Fiesta, her kan du lese hva eierne mener om bilen sin.

Det lille merket til høyre på bakluken sladrer om at denne bilen er en hybrid.

Visste du at:

– Ford selger tre ulike utgaver av Fiesta i Norge nå. Sportslige ST-Line, den godt utstyrte Titanium-varianten og Active som har en dose offroad-styling.

– Rimeligste Fiesta starter på 273.200 kroner. Da snakker vi Titanium-utgave med 125 hestekrefter.

– 1-liters Ecoboost-motoren som brukes i alle Fiesta-utgavene har vunnet en rekke priser og er kjent for å være både fleksibel og økonomisk.

Julian fant sjelden hissigpropp – på låven

FORD FIESTA Modell: Ecoboost Hybrid ST-Line X Motor: 1-liter bensin + elmotor Effekt: 155 hk / 240 NM 0-100 km/t: 9,9 sek. Toppfart: 195 km/t Forbruk: 0,51 l/mil Bagasjerom: 292/1.093 liter Lengde x bredde x høyde: 406 x 1733 x 147 cm Vekt: 1.109kg Pris: Fra 299.000 kroner Pris testbil: 326.900 kroner.

Du kan se video av Ford Fiesta under: