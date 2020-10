Jakten-bonden i sorg like før TV-innspillingen – bryter ut i gråt foran kamera

2020 ble et ekstra spesielt år for Jakten på kjærligheten-bonden Trine Turtum (25) fra Vågå.

Sauebonden Trine Turtum (25) fra Vågå er en av årets fire Jakten på kjærligheten-bønder, som denne høsten skal date på TV og prøve å finne sitt livs kjærlighet.

Mandag har datingprogrammet sesongpremiere på TV 2, og allerede i første episode blir 25-åringen åpenhjertig. Foran TV-kameraene bryter hun ut i gråt, like før speeddatene skal starte.

Årsaken til de sterke følelsene er at hun har i minne en hendelse som forandret hennes levemåte, og som fikk henne til å gripe alle sjanser og leve i nuet.

Ville aldri meldt seg på

25-åringen hadde aldri blitt med i Jakten på kjærlighet, hadde det ikke vært for hennes gode venninne, Ingunn, som sendte inn brev på vegne av Turtum for noen år siden.

– Jeg hadde aldri kommet til å meldt meg på selv, ler 25-åringen da TV 2 prater med henne på telefon.

Den gang takket hun nei til å bli med. Så ble hun påmeldt igjen av en annen venninne til årets sesong, og denne gangen gjorde omstendighetene at hun til slutt valgte å si ja.

TRINE OG FRIERNE: Bonde Trine Turtum fra Vågå på speeddate med sine friere. Fra venstre: Bjørn Tore Grøtheim, Petter Nordhaug, foran Robert Høyland, bonden Trine, Olav Åsen Haugsgjerd og Jens-Aleksander Butter Simonsen. Foto: TV 2

Mistet venninnen

Deltakelsen har blitt ekstra spesiell for 25-åringen. For da Turtum fikk vite at hun var en av bøndene som skulle være med i årets program, gledet hun seg blant annet til å fortelle det til Ingunn, som tidligere hadde ivret for at hun skulle være med.

Det fikk hun aldri gjort.

Turtum hadde såvidt rukket å hilse på Ingunn og hennes nyfødte baby en kveld i slutten av januar. To dager senere ble den nybakte trebarnsmoren i trettiårene hentet i luftambulanse etter å ha fått hjerneblødning og havnet i koma.

– Det kom fryktelig brått. Legene vet heller egentlig ikke hva grunnen er. Hun hadde to unger fra før og hadde akkurat fått den tredje. Så skjedde det bare brått og veldig uventet, sier hun.

Ble motivasjon

I utgangspunktet hadde Turtum tro på at det ville gå bra. Hun håpet derfor å kunne overraske venninnen når hun våknet fra koma igjen.

– Jeg tenkte hele tiden at «når hun våkner så blir hun glad, når hun får vite at jeg skal være med på det der». Det er nesten rart å si at det ble en motivasjon til det, men det var på en måte litt sånn det ble da. For jeg visste at hun var interessert i dette programmet og hun hadde prøvd å få meg med der.

Men ukene gikk, og Ingunn våknet ikke.

– Etterhvert så skjønte jeg vel at hun ikke kom til å våkne igjen, og det gjorde hun ikke heller, dessverre, sier 25-åringen.

I mars døde venninnen. Turtum hadde derfor blandede følelser da TV-innspillingen startet for alvor kort tid etterpå.

– Hun betydde veldig mye for meg. Vi møttes ikke så ofte, men vi arbeidet sammen og pratet masse på telefon. Jeg kom fryktelig nære hun og vi har vært igjennom mye sammen, sier hun.

Familien til Ingunn har gitt tillatelse til at TV 2 kan omtale dødsfallet.

I sesongpremieren av Jakten på kjærligheten forteller Turtum at hun like før speeddatene tenkte på sin gode venninne som meldte henne på, og da kom tårene.

ANGRER IKKE: Trine Turtum angrer ikke på at hun ble med i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2.

Må gripe sjanser

I etterkant av hendelsen har 25-åringen blitt ekstra oppmerksom på hvor skjørt livet kan være. Det har forandret henne.

– Jeg kan vel si at jeg har lært at plutselig så kan livet bare snu seg på hodet. Det er ikke sikkert man våkner i morgen. Man tenker jo hele tiden at det går bra med seg selv og alle rundt seg, og forventer ikke at man skal miste så unge folk. Men plutselig kan det bli helt annerledes, forteller Turtum og legger til:

– Så man får heller prøve å gripe litt sjanser.

Kanskje har hun grepet sitt livs sjanse denne gang, og funnet kjærligheten i sitt liv? Årets Jakten på kjærligheten-sesong ble spilt inn i sommer, men Turtum kan ikke avsløre ennå hvordan kjærlighetsjakten ender for hennes del.

Men 25-åringen forteller at hun ikke angrer på at hun ble med i programmet til slutt.

– Det var en fin opplevelse. Du blir jo kjent med masse nye folk, ikke bare frierne, men de fine folkene som arbeidet med det også. Så det var trivelig, synes jeg.

– Men rett før det skulle starte, så var jeg ikke så høy i hatten, nei. Det var jeg ikke, ler hun.

Årets deltakere

Her kan du se resten av årets Jakten-bønder og frierne deres:

Fulltidsbonden Christoffer Trøseid (28) har tatt over familiegården med griser og poteter i Nord-Odal i Hedmark.

NORD-ODAL: Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal med sine friere på speeddate. Fra venstre: Ingri-Eline Vik, Ingrid Stabell, Hanne Prestegård , Emilie Sørensen Fotland, Line Gjengedal Kverneng (holder trillebår), Line Wisth (oppi trillebår), Friere som holder hjertet fra venstre: Lisbeth Dørmænen og Julie Myhrer. Foto: Mats Sparby/TV 2

Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer er både kornbonde og student.

STEINKJER: Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer på speeddate. Friere fra venstre: Anne Marthe Liadal Høyem, Bodil Undersåker Skaslien, Sigrid Livik, Karen Bach, Karla Sende, Martine Eilertsen, Kristin Stoum og Hanna Larsen. Foto: Ole Martin Wold/TV 2

Ronny Stokland (38) fra Klepp er kjøttbonde, og han kjører også lastebil.

JÆREN: Ronny Stokland fra Klepp med sine friere på speeddate. Fra. venstre: Olivia Matningsdal, Borgny Berget, Ingunn Anette Smedstad, Karina Dalbak, Camilla Jensen Grinde, Gro Heidi Emilsen Foto: Bo B. Randulff/TV 2

