160 NTNU-studenter i Trondheim i koronakarantene

160 studenter ved NTNU i Trondheim er i karantene etter at det er påvist koronasmitte ved fakultet for medisin og helsevitenskap.

Studentene er i karantene etter at to studenter ved fakultetet har fått påvist covid-19, skriver Nidaros.

– Det jeg kan bekrefte er at vi har fått varsel om at to studenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved Campus Øya har fått påvist Covid-19, sier Toril Forbord, konstituert dekan på fakultetet.

NTNU fikk første varsel om smittetilfellene mandag og ale studentene gikk i karantene samme dag. På onsdag fikk universitetet varsel om at ytterligere en student hadde testet positivt.

Den siste tiden har det vært en økning av koronasmittetilfeller i Trondheim. Onsdag fikk fire personer i Trondheim påvist viruset, blant annet en NTNU student. Alle fire har kjent smittevei.

Studentene som nå er i karantene får tilrettelagt digital undervisning i karanteneperioden.

– Og så må jeg si at de studentene som har fått påvist smitte ikke har hatt læringsaktiviteter som innebærer kontakt med pasienter på sykehuset eller øvrige pasientkontakt i perioden, sier Forbord til avisen.