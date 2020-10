– Hvor fort går den egentlig?

Det spørsmålet er en gjenganger når man diskuterer bil. Men det gjelder vel også for andre kjøretøy på hjul? Klart det gjør!

Forleden hadde vi gleden av å kjøre en av Norges største traktorer. En John Deere 8R 370. Et beist på 14 tonn. Den er så diger at en mann på nesten to meters høyde omtrent blir borte ved siden av den. Røslig er også prisen: Oppunder 3 millioner kroner – før moms.

Under det digre motorlokket finner vi en alt annet enn liten dieselmaskin. Seks sylindre i rekke. Et motorvolum på 9 liter og en effekt på 420 hestekrefter. Enda viktigere: Et dreiemoment på hele 1.725 Nm.

Det er mildt sagt interessante tall for oss som er lidenskapelig opptatt av maskiner og motorer.

Testing av traktor er ikke dagligdags i Broom-redaksjonen. Benny hadde heller aldri kjørt traktor før denne dagen.

Imponert

Etter å ha harvet på et digert jorde, fikk vi den «gode» ideen å teste akselerasjon og toppfart. Slik som vi gjør med biler når anledningen byr seg. For eksempel på lukket bane.

Som tenkt, så gjort. Dette er jo en «lukket bane» (les; jorde) og dessuten går det vel ikke SÅ fort?

Vi rygger til enden av "teststrekka" og lar det stå til. Bånn gass. Bare så det er sagt: 14 tonn er mye å flytte på. Dessuten henger det en syv meter bred kultivator bak, som dog ikke er nedslått. Vekten gjør at hjulene synker noen centimeter ned i halvrå jord med halmstubber på.

Dette er arbeidsplassen om bord.

Skogbrynet nærmer seg fort ...

Det humper og rister og skogbrynet på motsatt side nærmer seg ganske så fort ...

Hvordan er egentlig bremsene her, tar jeg meg selv i å tenke, mens jeg holder flat pedal. Men sånne hensyn kan man naturligvis ikke ta når man er ute på test. Her er det bare å gønne på!

Hvordan det går? Jo, det kan du se i videoen øverst i denne artikkelen. Toppfartsforsøket vårt starter 6.30 ute i den.

